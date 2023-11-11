https://ria.ru/20231111/bespilotnik-1908815738.html

В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника

В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 11.11.2023

В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника

Четыре беспилотника самолетного типа уничтожены над Стародубским округом Брянской области силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T09:27

2023-11-11T09:27

2023-11-11T09:36

брянская область

происшествия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Четыре беспилотника самолетного типа уничтожены над Стародубским округом Брянской области силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Он добавил, что на месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20231110/donetsk-1908728845.html

брянская область

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брянская область, происшествия