https://ria.ru/20231111/bespilotnik-1908815738.html
В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника
В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 11.11.2023
В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника
Четыре беспилотника самолетного типа уничтожены над Стародубским округом Брянской области силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T09:27
2023-11-11T09:27
2023-11-11T09:36
брянская область
происшествия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Четыре беспилотника самолетного типа уничтожены над Стародубским округом Брянской области силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Он добавил, что на месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20231110/donetsk-1908728845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, происшествия
Брянская область, Происшествия
В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника
В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника, пострадавших нет