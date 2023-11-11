https://ria.ru/20231111/beatles-1908799528.html
Музыкальный рейтинг в Великобритании возглавила последняя песня Beatles
Музыкальный рейтинг в Великобритании возглавила последняя песня Beatles - РИА Новости, 11.11.2023
Музыкальный рейтинг в Великобритании возглавила последняя песня Beatles
Последняя песня группы Beatles "Now and Then" с вокалом Джона Леннона, релиз которой состоялся 2 ноября, возглавила музыкальный топ-чарт Великобритании,... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T02:05
2023-11-11T02:05
2023-11-11T02:05
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Последняя песня группы Beatles "Now and Then" с вокалом Джона Леннона, релиз которой состоялся 2 ноября, возглавила музыкальный топ-чарт Великобритании, сообщает компания Official Charts, которая отвечает за составление рейтинга. Как следует из заявления компании, в день релиза песня всего за десять часов поднялась на 42-е место чарта, а в эту пятницу уже заняла в нем первое место. Таким образом, легендарная группа побила свой собственный рекорд, в 18-й раз возглавив британский хит-парад. Первая песня Beatles, возглавившая топ-чарт, была выпущена 60 с половиной лет назад, а последняя - 54 года назад, это новые рекорды группы. Ливерпульская четверка также стала самой старой группой, когда-либо завоевывавшей первое место рейтинга. Песня "Now and Then" - последняя в репертуаре группы, которую написал и спел Джон Леннон. Оригинальный трек был записан в демо-версии в конце 1970-х годов, однако не был доработан. Через много лет после убийства Леннона остальные члены группы - Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр - вернулись к работе над композицией, однако закончили ее уже двое - Маккартни и Старр - спустя более 40 лет после написания и более 20 лет после смерти Харрисона. Для доработки песни, в частности, использовался искусственный интеллект, который помог более качественно "извлечь" голос Леннона из оригинальной записи для последующего использования.
https://ria.ru/20231108/klip-1908117530.html
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великобритания, джон леннон, пол маккартни, джордж харрисон
Шоубиз, Великобритания, Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон
Музыкальный рейтинг в Великобритании возглавила последняя песня Beatles
Музыкальный рейтинг в Британии возглавила последняя песня Beatles "Now and Then"
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Последняя песня группы Beatles "Now and Then" с вокалом Джона Леннона, релиз которой состоялся 2 ноября, возглавила музыкальный топ-чарт Великобритании, сообщает компания Official Charts, которая отвечает за составление рейтинга.
Как следует из заявления компании, в день релиза песня всего за десять часов поднялась на 42-е место чарта, а в эту пятницу уже заняла в нем первое место. Таким образом, легендарная группа побила свой собственный рекорд, в 18-й раз возглавив британский хит-парад.
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Первая песня Beatles, возглавившая топ-чарт, была выпущена 60 с половиной лет назад, а последняя - 54 года назад, это новые рекорды группы. Ливерпульская четверка также стала самой старой группой, когда-либо завоевывавшей первое место рейтинга.
Песня "Now and Then" - последняя в репертуаре группы, которую написал и спел Джон Леннон. Оригинальный трек был записан в демо-версии в конце 1970-х годов, однако не был доработан.
Через много лет после убийства Леннона остальные члены группы - Пол Маккартни
, Джордж Харрисон
и Ринго Старр
- вернулись к работе над композицией, однако закончили ее уже двое - Маккартни и Старр - спустя более 40 лет после написания и более 20 лет после смерти Харрисона.
Для доработки песни, в частности, использовался искусственный интеллект, который помог более качественно "извлечь" голос Леннона из оригинальной записи для последующего использования.
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