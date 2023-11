https://ria.ru/20231111/beatles-1908799528.html

Музыкальный рейтинг в Великобритании возглавила последняя песня Beatles

Музыкальный рейтинг в Великобритании возглавила последняя песня Beatles - РИА Новости, 11.11.2023

Музыкальный рейтинг в Великобритании возглавила последняя песня Beatles

Последняя песня группы Beatles "Now and Then" с вокалом Джона Леннона, релиз которой состоялся 2 ноября, возглавила музыкальный топ-чарт Великобритании,... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T02:05

2023-11-11T02:05

2023-11-11T02:05

шоубиз

великобритания

джон леннон

пол маккартни

джордж харрисон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908121350_0:0:2804:1577_1920x0_80_0_0_d7b9a9026b23c5d2243d18024f4fdb40.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Последняя песня группы Beatles "Now and Then" с вокалом Джона Леннона, релиз которой состоялся 2 ноября, возглавила музыкальный топ-чарт Великобритании, сообщает компания Official Charts, которая отвечает за составление рейтинга. Как следует из заявления компании, в день релиза песня всего за десять часов поднялась на 42-е место чарта, а в эту пятницу уже заняла в нем первое место. Таким образом, легендарная группа побила свой собственный рекорд, в 18-й раз возглавив британский хит-парад. Первая песня Beatles, возглавившая топ-чарт, была выпущена 60 с половиной лет назад, а последняя - 54 года назад, это новые рекорды группы. Ливерпульская четверка также стала самой старой группой, когда-либо завоевывавшей первое место рейтинга. Песня "Now and Then" - последняя в репертуаре группы, которую написал и спел Джон Леннон. Оригинальный трек был записан в демо-версии в конце 1970-х годов, однако не был доработан. Через много лет после убийства Леннона остальные члены группы - Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр - вернулись к работе над композицией, однако закончили ее уже двое - Маккартни и Старр - спустя более 40 лет после написания и более 20 лет после смерти Харрисона. Для доработки песни, в частности, использовался искусственный интеллект, который помог более качественно "извлечь" голос Леннона из оригинальной записи для последующего использования.

https://ria.ru/20231108/klip-1908117530.html

https://ria.ru/20231016/makkartni-1903063415.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великобритания, джон леннон, пол маккартни, джордж харрисон