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"Армия понимает": в Киеве сделали неожиданное признание о ВСУ - РИА Новости, 11.11.2023
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16:49 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/armiya-1908869248.html
"Армия понимает": в Киеве сделали неожиданное признание о ВСУ
"Армия понимает": в Киеве сделали неожиданное признание о ВСУ - РИА Новости, 11.11.2023
"Армия понимает": в Киеве сделали неожиданное признание о ВСУ
Главком ВСУ Валерий Залужный своим признанием о тупиковой ситуации в конфликте сигнализировал готовность к переговорам с Россией, заявил бывший советник Леонида РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T16:49
2023-11-11T16:49
в мире
россия
киев
москва
валерий залужный
олег соскин
леонид кучма
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный своим признанием о тупиковой ситуации в конфликте сигнализировал готовность к переговорам с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."По сути, Залужный готов на переговоры, то есть армия уже понимает, что потери и затраты настолько огромные со стороны армии, офицерского и солдатского состава, что выиграть на фронте невозможно", – поделился он своим мнением.Соскин также подчеркнул, что российская армия обладает серьезной военной мощью, поэтому у ВСУ просто нет шансов победить.Ранее Валерий Залужный заявил в интервью Economist, что ВСУ зашли в тупик и, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. Позже Владимир Зеленский выразил несогласие со словами главкома ВСУ.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231111/vybory-1908823993.html
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в мире, россия, киев, москва, валерий залужный, олег соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Москва, Валерий Залужный, Олег Соскин, Леонид Кучма, Вооруженные силы Украины
"Армия понимает": в Киеве сделали неожиданное признание о ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин: Залужный и ВСУ готовы на переговоры с Россией

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный своим признанием о тупиковой ситуации в конфликте сигнализировал готовность к переговорам с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"По сути, Залужный готов на переговоры, то есть армия уже понимает, что потери и затраты настолько огромные со стороны армии, офицерского и солдатского состава, что выиграть на фронте невозможно", – поделился он своим мнением.
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Соскин также подчеркнул, что российская армия обладает серьезной военной мощью, поэтому у ВСУ просто нет шансов победить.
Ранее Валерий Залужный заявил в интервью Economist, что ВСУ зашли в тупик и, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. Позже Владимир Зеленский выразил несогласие со словами главкома ВСУ.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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