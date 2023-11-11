https://ria.ru/20231111/aktivisty-1908883296.html

В Лондоне задержали 82 ультраправых активиста после стычек с полицией

В Лондоне задержали 82 ультраправых активиста после стычек с полицией - РИА Новости, 11.11.2023

В Лондоне задержали 82 ультраправых активиста после стычек с полицией

Полиция Лондона задержала 82 ультраправых активистов, устроивших ранее стычки с правоохранителями, для предотвращения беспорядков на проходящей в британской... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T18:31

2023-11-11T18:31

2023-11-11T18:41

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Полиция Лондона задержала 82 ультраправых активистов, устроивших ранее стычки с правоохранителями, для предотвращения беспорядков на проходящей в британской столице пропалестинской демонстрации, сообщило в субботу само ведомство. Ранее сообщалось, что стычки членов ультраправых движений и полиции произошли в центре Лондона в преддверии крупной пропалестинской демонстрации. Активисты пытались прорваться к огражденному военному мемориалу Кенотаф, где проходили мероприятия по случаю Дня памяти павших. "Полицейские задержали 82 человека… Они являются частью большой группы контрпротестующих, за которой мы наблюдали и которая пыталась добраться до главного протестного марша (в поддержку Палестины – ред.)", - говорится в сообщении полиции в соцсети X. Отмечается, что задержание было произведено с целью "предотвратить нарушение общественного порядка". Крупная пропалестинская демонстрация проходит в Лондоне в субботу. Эта акция может стать самой масштабной с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По прогнозам организаторов, в марше против действий Израиля в секторе Газа могут принять участие более полумиллиона человек. Дата проведения демонстрации выпала на День памяти павших, в связи с чем британские власти ранее неоднократно пытались добиться её запрета. Однако полиция Лондона сообщила, что не может препятствовать проведению акции, поскольку с точки зрения закона это возможно только в самом крайнем случае. В общей сложности более двух тысяч сотрудников полиции обеспечивают правопорядок на улицах Лондона в этот день. Ранее сообщалось, что около тысячи правоохранителей были привлечены из других регионов для подкрепления. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. В конце октября началась наземная фаза операции по ликвидации инфраструктуры ХАМАС в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную часть. Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч человек, пострадали более 27,4 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По данным израильской армии, подтвержденное число заложников ХАМАС в секторе Газа составляет порядка 240 человек. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231105/zaderzhanie-1907523304.html

https://ria.ru/20231104/uchastniki-1907500871.html

https://ria.ru/20231104/politsiya-1907500091.html

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в мире, лондон, израиль, россия, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году