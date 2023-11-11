https://ria.ru/20231111/20_milliardov-1908800637.html

СМИ: ФРГ и другие страны ЕС не хотят выделять Киеву военную помощь

СМИ: ФРГ и другие страны ЕС не хотят выделять Киеву военную помощь - РИА Новости, 11.11.2023

СМИ: ФРГ и другие страны ЕС не хотят выделять Киеву военную помощь

Германия и некоторые другие страны ЕС выступают против предоставления военной помощи Украине в размере до 20 миллиардов евро, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T02:43

2023-11-11T02:43

2023-11-11T10:50

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Германия и некоторые другие страны ЕС выступают против предоставления военной помощи Украине в размере до 20 миллиардов евро, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломата."План Европейского союза по выделению до 20 миллиардов евро на военную помощь Украине встречает сопротивление со стороны стран-членов ЕС и может претерпеть изменения", - говорится в сообщении агентства.По словам неназванного дипломата, среди стран, которые выступают против таких расходов на военную помощь Украине, находится Германия."Я пока не назову его (план) мертвым на данном этапе. Но, конечно, всегда можно его улучшить... У Германии возникло много вопросов... и вполне обоснованно. Речь идет о больших деньгах", - заявил он.План БорреляГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил в июле выделять Украине по пять миллиардов евро в год из Европейского фонда мира на военную помощь в течение ближайших четырёх лет."Мы предложили создать отдельную статью в Европейском фонде мира, чтобы предоставлять до пяти миллиардов евро в год в предстоящие четыре года на оборонные нужды Украины", - заявил он.По словам еврокомиссара, это будет свидетельствовать о долгосрочных обязательствах в сфере безопасности по отношению к Украине.Пересмотр бюджета ЕСРанее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее.Агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что страны-члены Евросоюза рассматривают альтернативный план финансирования Украины на тот случай, если Венгрия наложит вето на предложение о предоставлении финансовой помощи Киеву на сумму 50 миллиардов евро.

https://ria.ru/20231110/snaryady-1908677207.html

https://ria.ru/20231110/vengriya-1908586069.html

https://ria.ru/20231109/ukraina-1908477021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, украина, германия, жозеп боррель, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия