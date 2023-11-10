https://ria.ru/20231110/zaporozhe-1908729305.html
В Запорожье прогремел взрыв, заявил Рогов
В Запорожье прогремел взрыв, заявил Рогов - РИА Новости, 10.11.2023
В Запорожье прогремел взрыв, заявил Рогов
В городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, прозвучал объёмный взрыв, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T17:34
2023-11-10T17:34
2023-11-10T17:36
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. В городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, прозвучал объёмный взрыв, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "В Запорожье, временно оккупированном нацистами, прозвучал громкий объёмный взрыв", - написал Рогов. По его словам, подробности случившегося уточняются. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20231110/vzryvy-1908707457.html
https://ria.ru/20231107/zaporozhe-1907996577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожье, запорожская область, киев, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Киев, Владимир Рогов
В Запорожье прогремел взрыв, заявил Рогов
Рогов: в городе Запорожье, временно подконтрольном ВСУ, прогремел взрыв