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В ООН заявили о гибели 700 человек в столкновениях в Западном Дарфуре - РИА Новости, 10.11.2023
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00:51 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/zapadnyy_darfur-1908537325.html
В ООН заявили о гибели 700 человек в столкновениях в Западном Дарфуре
В ООН заявили о гибели 700 человек в столкновениях в Западном Дарфуре - РИА Новости, 10.11.2023
В ООН заявили о гибели 700 человек в столкновениях в Западном Дарфуре
Около 700 человек погибли в столкновениях суданской армии и Сил быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) в штате Западный Дарфур, передает... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T00:51
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Около 700 человек погибли в столкновениях суданской армии и Сил быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) в штате Западный Дарфур, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Международной организации ООН по миграции (МОМ). По данным агентства, столкновения происходили 4-5 ноября в районе города Эль-Генейна – административном центре Западного Дарфура. В заявлении МОМ, на которое ссылается агентство, говорится, что, по имеющимся сведениям, помимо 700 погибших в районе Эль-Генейны были ранены порядка 100 человек и еще 300 пропали без вести. С 15 апреля в Судане идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.
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в мире, судан, международный комитет красного креста (мккк), оон
В мире, Судан, Международный комитет Красного Креста (МККК), ООН
В ООН заявили о гибели 700 человек в столкновениях в Западном Дарфуре

Reuters: МОМ заявила о гибели 700 человек в столкновениях в Западном Дарфуре

© AP Photo / Sam MednickВооруженный человек в Судане
Вооруженный человек в Судане - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Вооруженный человек в Судане. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Около 700 человек погибли в столкновениях суданской армии и Сил быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) в штате Западный Дарфур, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Международной организации ООН по миграции (МОМ).
По данным агентства, столкновения происходили 4-5 ноября в районе города Эль-Генейна – административном центре Западного Дарфура.
В заявлении МОМ, на которое ссылается агентство, говорится, что, по имеющимся сведениям, помимо 700 погибших в районе Эль-Генейны были ранены порядка 100 человек и еще 300 пропали без вести.
С 15 апреля в Судане идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.
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