https://ria.ru/20231110/zapadnyy_darfur-1908537325.html

В ООН заявили о гибели 700 человек в столкновениях в Западном Дарфуре

В ООН заявили о гибели 700 человек в столкновениях в Западном Дарфуре - РИА Новости, 10.11.2023

В ООН заявили о гибели 700 человек в столкновениях в Западном Дарфуре

Около 700 человек погибли в столкновениях суданской армии и Сил быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) в штате Западный Дарфур, передает... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T00:51

2023-11-10T00:51

2023-11-10T00:51

в мире

судан

международный комитет красного креста (мккк)

оон

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Около 700 человек погибли в столкновениях суданской армии и Сил быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) в штате Западный Дарфур, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Международной организации ООН по миграции (МОМ). По данным агентства, столкновения происходили 4-5 ноября в районе города Эль-Генейна – административном центре Западного Дарфура. В заявлении МОМ, на которое ссылается агентство, говорится, что, по имеющимся сведениям, помимо 700 погибших в районе Эль-Генейны были ранены порядка 100 человек и еще 300 пропали без вести. С 15 апреля в Судане идут бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.

https://ria.ru/20231109/zhurnalisty-1908451174.html

судан

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в мире, судан, международный комитет красного креста (мккк), оон