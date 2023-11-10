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Офис Зеленского заявил, что не слышал о планах сменить Залужного - РИА Новости, 10.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/zaluzhnyy-1908671636.html
Офис Зеленского заявил, что не слышал о планах сменить Залужного
Офис Зеленского заявил, что не слышал о планах сменить Залужного - РИА Новости, 10.11.2023
Офис Зеленского заявил, что не слышал о планах сменить Залужного
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в пятницу, что у его нет информации о планах по замене главкома ВСУ Валерия Залужного. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T14:34
2023-11-10T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
валерий залужный
владимир зеленский
андрей ермак
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в пятницу, что у его нет информации о планах по замене главкома ВСУ Валерия Залужного. "Я не слышал об этом. У меня нет такой информации", - заявил Ермак, отвечая на вопрос украинской журналистки Натальи Мосейчук, в отношении которой в РФ ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды", о планах по замене Залужного на другого главнокомандующего. Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся огромной популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных.
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в мире, валерий залужный, владимир зеленский, андрей ермак, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Офис Зеленского заявил, что не слышал о планах сменить Залужного

Ермак заявил, что не располагает информацией о планах замены главкома ВСУ

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в пятницу, что у его нет информации о планах по замене главкома ВСУ Валерия Залужного.
"Я не слышал об этом. У меня нет такой информации", - заявил Ермак, отвечая на вопрос украинской журналистки Натальи Мосейчук, в отношении которой в РФ ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды", о планах по замене Залужного на другого главнокомандующего.
Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся огромной популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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