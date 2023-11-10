https://ria.ru/20231110/zaluzhnyy-1908671636.html

Офис Зеленского заявил, что не слышал о планах сменить Залужного

Офис Зеленского заявил, что не слышал о планах сменить Залужного - РИА Новости, 10.11.2023

Офис Зеленского заявил, что не слышал о планах сменить Залужного

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в пятницу, что у его нет информации о планах по замене главкома ВСУ Валерия Залужного. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T14:34

2023-11-10T14:34

2023-11-10T14:34

специальная военная операция на украине

в мире

валерий залужный

владимир зеленский

андрей ермак

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в пятницу, что у его нет информации о планах по замене главкома ВСУ Валерия Залужного. "Я не слышал об этом. У меня нет такой информации", - заявил Ермак, отвечая на вопрос украинской журналистки Натальи Мосейчук, в отношении которой в РФ ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды", о планах по замене Залужного на другого главнокомандующего. Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся огромной популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных.

https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, валерий залужный, владимир зеленский, андрей ермак, украина, ситуация в днр и лнр