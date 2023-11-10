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Офис Зеленского заявил, что не слышал о планах сменить Залужного
Офис Зеленского заявил, что не слышал о планах сменить Залужного - РИА Новости, 10.11.2023
Офис Зеленского заявил, что не слышал о планах сменить Залужного
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в пятницу, что у его нет информации о планах по замене главкома ВСУ Валерия Залужного. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T14:34
2023-11-10T14:34
2023-11-10T14:34
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в пятницу, что у его нет информации о планах по замене главкома ВСУ Валерия Залужного. "Я не слышал об этом. У меня нет такой информации", - заявил Ермак, отвечая на вопрос украинской журналистки Натальи Мосейчук, в отношении которой в РФ ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды", о планах по замене Залужного на другого главнокомандующего. Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся огромной популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных.
https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, валерий залужный, владимир зеленский, андрей ермак, украина, ситуация в днр и лнр
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Офис Зеленского заявил, что не слышал о планах сменить Залужного
Ермак заявил, что не располагает информацией о планах замены главкома ВСУ