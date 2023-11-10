https://ria.ru/20231110/zaklyuchennyy-1908599140.html
Заключенного из владимирской колонии осудили за реабилитацию нацизма
Заключенного из владимирской колонии осудили за реабилитацию нацизма - РИА Новости, 10.11.2023
Заключенного из владимирской колонии осудили за реабилитацию нацизма
Суд назначил четыре года и шесть месяцев колонии строгого режима жителю Владимирской области, уроженцу Украины, по делу о реабилитации нацизма и пропаганде... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T11:29
2023-11-10T11:29
2023-11-10T11:29
происшествия
россия
организация украинских националистов
владимирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
РЯЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Суд назначил четыре года и шесть месяцев колонии строгого режима жителю Владимирской области, уроженцу Украины, по делу о реабилитации нацизма и пропаганде террористической деятельности в отношении жителей Крыма и республик Донбасса, сообщила в пятницу журналистам пресс-служба УФСБ по Владимирской области. "УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя региона, уроженца Украины, гражданина РФ, сторонника "Организации украинских националистов"* ("ОУН"*, экстремистская организация, деятельность на территории РФ запрещена - ред.), связанная с реабилитацией нацизма, а также публичной пропагандой террористической деятельности в отношении жителей Крыма и Республик Донбасса", - говорится в сообщении. Установлено, что в феврале прошлого года фигурант, который отбывал "наказание в виде 5 лет лишения свободы в одном из пенитенциарных учреждений Владимирской области", в присутствии иных лиц, содержавшихся с ним в камере, высказывался за одобрение действий Адольфа Гитлера и его сторонников в ходе Второй мировой войны. "Кроме того, на фоне личной политической и идеологической неприязни к жителям указанных регионов, поддерживающих государственную политику Российской Федерации, обвиняемый на регулярной основе публично допускал высказывания, направленные на формирование у аудитории мнения о необходимости и допустимости массового физического уничтожения несогласных с политикой киевского режима жителей Крыма и Донбасса, ранее входивших в состав Украины", - уточняет УФСБ. Отмечается, что в отношении мужчины были возбуждены дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.2 и ч.1 ст.354.1 УК РФ. В ноябре приговором 2-го Западного окружного военного суда обвиняемый признан виновным "и ему назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере 110 000 рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сети Интернет на срок 2 года".* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20231013/arest-1902675863.html
россия
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, организация украинских националистов, владимирская область
Происшествия, Россия, Организация украинских националистов, Владимирская область
Заключенного из владимирской колонии осудили за реабилитацию нацизма
Заключенному из владимирской колонии дали 4,5 года за реабилитацию нацизма
РЯЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Суд назначил четыре года и шесть месяцев колонии строгого режима жителю Владимирской области, уроженцу Украины, по делу о реабилитации нацизма и пропаганде террористической деятельности в отношении жителей Крыма и республик Донбасса, сообщила в пятницу журналистам пресс-служба УФСБ по Владимирской области.
"УФСБ России
по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя региона, уроженца Украины, гражданина РФ, сторонника "Организации украинских националистов
"* ("ОУН"*, экстремистская организация, деятельность на территории РФ запрещена - ред.), связанная с реабилитацией нацизма, а также публичной пропагандой террористической деятельности в отношении жителей Крыма и Республик Донбасса", - говорится в сообщении.
Установлено, что в феврале прошлого года фигурант, который отбывал "наказание в виде 5 лет лишения свободы в одном из пенитенциарных учреждений Владимирской области", в присутствии иных лиц, содержавшихся с ним в камере, высказывался за одобрение действий Адольфа Гитлера
и его сторонников в ходе Второй мировой войны.
"Кроме того, на фоне личной политической и идеологической неприязни к жителям указанных регионов, поддерживающих государственную политику Российской Федерации, обвиняемый на регулярной основе публично допускал высказывания, направленные на формирование у аудитории мнения о необходимости и допустимости массового физического уничтожения несогласных с политикой киевского режима жителей Крыма и Донбасса, ранее входивших в состав Украины", - уточняет УФСБ.
Суд арестовал петербургского краеведа по делу о реабилитации нацизма
Отмечается, что в отношении мужчины были возбуждены дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.2 и ч.1 ст.354.1 УК РФ. В ноябре приговором 2-го Западного окружного военного суда обвиняемый признан виновным "и ему назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере 110 000 рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сети Интернет на срок 2 года".
* Запрещенная в России экстремистская организация.