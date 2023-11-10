https://ria.ru/20231110/zaklyuchennyy-1908599140.html

Заключенного из владимирской колонии осудили за реабилитацию нацизма

Заключенного из владимирской колонии осудили за реабилитацию нацизма - РИА Новости, 10.11.2023

Заключенного из владимирской колонии осудили за реабилитацию нацизма

Суд назначил четыре года и шесть месяцев колонии строгого режима жителю Владимирской области, уроженцу Украины, по делу о реабилитации нацизма и пропаганде... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T11:29

2023-11-10T11:29

2023-11-10T11:29

происшествия

россия

организация украинских националистов

владимирская область

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РЯЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Суд назначил четыре года и шесть месяцев колонии строгого режима жителю Владимирской области, уроженцу Украины, по делу о реабилитации нацизма и пропаганде террористической деятельности в отношении жителей Крыма и республик Донбасса, сообщила в пятницу журналистам пресс-служба УФСБ по Владимирской области. "УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя региона, уроженца Украины, гражданина РФ, сторонника "Организации украинских националистов"* ("ОУН"*, экстремистская организация, деятельность на территории РФ запрещена - ред.), связанная с реабилитацией нацизма, а также публичной пропагандой террористической деятельности в отношении жителей Крыма и Республик Донбасса", - говорится в сообщении. Установлено, что в феврале прошлого года фигурант, который отбывал "наказание в виде 5 лет лишения свободы в одном из пенитенциарных учреждений Владимирской области", в присутствии иных лиц, содержавшихся с ним в камере, высказывался за одобрение действий Адольфа Гитлера и его сторонников в ходе Второй мировой войны. "Кроме того, на фоне личной политической и идеологической неприязни к жителям указанных регионов, поддерживающих государственную политику Российской Федерации, обвиняемый на регулярной основе публично допускал высказывания, направленные на формирование у аудитории мнения о необходимости и допустимости массового физического уничтожения несогласных с политикой киевского режима жителей Крыма и Донбасса, ранее входивших в состав Украины", - уточняет УФСБ. Отмечается, что в отношении мужчины были возбуждены дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.2 и ч.1 ст.354.1 УК РФ. В ноябре приговором 2-го Западного окружного военного суда обвиняемый признан виновным "и ему назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере 110 000 рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сети Интернет на срок 2 года".* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20231013/arest-1902675863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, россия, организация украинских националистов, владимирская область