https://ria.ru/20231110/yugra-1908690325.html

Турпоток в Югру увеличился на 25 процентов в 2023 году

Турпоток в Югру увеличился на 25 процентов в 2023 году - РИА Новости, 10.11.2023

Турпоток в Югру увеличился на 25 процентов в 2023 году

Туристический поток в Ханты-Мансийский автономный округ за 9 месяцев 2023 года увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T15:33

2023-11-10T15:33

2023-11-10T15:33

ханты-мансийский автономный округ

новости - туризм

югра

федеральная служба государственной статистики (росстат)

наталья комарова

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Туристический поток в Ханты-Мансийский автономный округ за 9 месяцев 2023 года увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила глава региона Наталья Комарова. "Сегодня планируются к подписанию соглашения между туроператорами Югры и Китайской Народной Республики по взаимному групповому безвизовому посещению туристических групп. По данным Росстата, за девять месяцев 2023 года туристический поток в Югру превышает аналогичные показатели 2022 года на 25%", - сказала Комарова в ходе ХХII туристского форума "ЮграТур 2023". Также губернатор подчеркнула, что в 2024 году будет продолжена программа социальных сертификатов, по которым учащиеся 5-9-х классов общеобразовательных организаций автономного округа могли путешествовать по Югре. Форум "ЮграТур" является одним из ведущих деловых мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа в сфере туризма с презентацией туристских продуктов региона. Деловая программа форума включает круглые столы, обучающие семинары, экспертные сессии, панельные дискуссии, мотивационные лекции для студентов, презентации турпродуктов регионов. Экспозиция форума представлена девятью выставочными и интерактивными площадками с участием югорских туроператоров, гостиничных комплексов, баз отдыха, этнографических объектов, музеев, югорских товаропроизводителей с организацией мастер-классов и интерактивных программ. В интерактивной зоне для посетителей выставки организованы активности из перечня возможностей активного отдыха в Югре. На площадке форума также состоится выставка "ЮграТур", которая проходит в Ханты-Мансийске с 2001 года. География участников выставки охватывает всю Югру. Посетителей ждут различные мастер-классы, концертные программы, а также ярмарка товаропроизводителей Югры. Будут работать интерактивные зоны "Вкус Югры", "Город мастеров", "Прикоснись к Югре", "Почувствуй Югру". Помимо этого, будут торжественно подведены итоги всероссийского конкурса в сфере этнографического туризма.

https://ria.ru/20231013/yugra-1902660764.html

https://ria.ru/20231110/profobuchenie-1908559752.html

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ханты-мансийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, югра, федеральная служба государственной статистики (росстат), наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ, ханты-мансийск