https://ria.ru/20231110/yugra-1908690325.html
Турпоток в Югру увеличился на 25 процентов в 2023 году
Турпоток в Югру увеличился на 25 процентов в 2023 году - РИА Новости, 10.11.2023
Турпоток в Югру увеличился на 25 процентов в 2023 году
Туристический поток в Ханты-Мансийский автономный округ за 9 месяцев 2023 года увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T15:33
2023-11-10T15:33
2023-11-10T15:33
ханты-мансийский автономный округ
новости - туризм
югра
федеральная служба государственной статистики (росстат)
наталья комарова
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Туристический поток в Ханты-Мансийский автономный округ за 9 месяцев 2023 года увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила глава региона Наталья Комарова. "Сегодня планируются к подписанию соглашения между туроператорами Югры и Китайской Народной Республики по взаимному групповому безвизовому посещению туристических групп. По данным Росстата, за девять месяцев 2023 года туристический поток в Югру превышает аналогичные показатели 2022 года на 25%", - сказала Комарова в ходе ХХII туристского форума "ЮграТур 2023". Также губернатор подчеркнула, что в 2024 году будет продолжена программа социальных сертификатов, по которым учащиеся 5-9-х классов общеобразовательных организаций автономного округа могли путешествовать по Югре. Форум "ЮграТур" является одним из ведущих деловых мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа в сфере туризма с презентацией туристских продуктов региона. Деловая программа форума включает круглые столы, обучающие семинары, экспертные сессии, панельные дискуссии, мотивационные лекции для студентов, презентации турпродуктов регионов. Экспозиция форума представлена девятью выставочными и интерактивными площадками с участием югорских туроператоров, гостиничных комплексов, баз отдыха, этнографических объектов, музеев, югорских товаропроизводителей с организацией мастер-классов и интерактивных программ. В интерактивной зоне для посетителей выставки организованы активности из перечня возможностей активного отдыха в Югре. На площадке форума также состоится выставка "ЮграТур", которая проходит в Ханты-Мансийске с 2001 года. География участников выставки охватывает всю Югру. Посетителей ждут различные мастер-классы, концертные программы, а также ярмарка товаропроизводителей Югры. Будут работать интерактивные зоны "Вкус Югры", "Город мастеров", "Прикоснись к Югре", "Почувствуй Югру". Помимо этого, будут торжественно подведены итоги всероссийского конкурса в сфере этнографического туризма.
https://ria.ru/20231013/yugra-1902660764.html
https://ria.ru/20231110/profobuchenie-1908559752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, югра, федеральная служба государственной статистики (росстат), наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ, ханты-мансийск
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Новости - Туризм, Югра, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Наталья Комарова, Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-Мансийск
Турпоток в Югру увеличился на 25 процентов в 2023 году
Турпоток в Югру за девять месяцев увеличился на 25 процентов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Туристический поток в Ханты-Мансийский автономный округ за 9 месяцев 2023 года увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила глава региона Наталья Комарова.
"Сегодня планируются к подписанию соглашения между туроператорами Югры и Китайской Народной Республики по взаимному групповому безвизовому посещению туристических групп. По данным Росстата, за девять месяцев 2023 года туристический поток в Югру превышает аналогичные показатели 2022 года на 25%", - сказала Комарова в ходе ХХII туристского форума "ЮграТур 2023".
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Также губернатор подчеркнула, что в 2024 году будет продолжена программа социальных сертификатов, по которым учащиеся 5-9-х классов общеобразовательных организаций автономного округа могли путешествовать по Югре.
Форум "ЮграТур" является одним из ведущих деловых мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа в сфере туризма с презентацией туристских продуктов региона. Деловая программа форума включает круглые столы, обучающие семинары, экспертные сессии, панельные дискуссии, мотивационные лекции для студентов, презентации турпродуктов регионов. Экспозиция форума представлена девятью выставочными и интерактивными площадками с участием югорских туроператоров, гостиничных комплексов, баз отдыха, этнографических объектов, музеев, югорских товаропроизводителей с организацией мастер-классов и интерактивных программ. В интерактивной зоне для посетителей выставки организованы активности из перечня возможностей активного отдыха в Югре.
На площадке форума также состоится выставка "ЮграТур", которая проходит в Ханты-Мансийске с 2001 года. География участников выставки охватывает всю Югру. Посетителей ждут различные мастер-классы, концертные программы, а также ярмарка товаропроизводителей Югры. Будут работать интерактивные зоны "Вкус Югры", "Город мастеров", "Прикоснись к Югре", "Почувствуй Югру". Помимо этого, будут торжественно подведены итоги всероссийского конкурса в сфере этнографического туризма.
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