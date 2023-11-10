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СМИ сообщили о повторных взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

СМИ сообщили о повторных взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 10.11.2023

СМИ сообщили о повторных взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Повторные взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T18:24

2023-11-10T18:24

2023-11-10T18:24

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Повторные взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное" в своем Telegram-канале. Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя более трех часов ее отменили в большинстве регионов страны. "В Херсоне снова слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении издания. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

херсон

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в мире, херсон, украина