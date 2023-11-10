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СМИ сообщили о повторных взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 10.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:24 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/vzryvy-1908752735.html
СМИ сообщили о повторных взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
СМИ сообщили о повторных взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 10.11.2023
СМИ сообщили о повторных взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Повторные взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T18:24
2023-11-10T18:24
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
украина
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Повторные взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное" в своем Telegram-канале. Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя более трех часов ее отменили в большинстве регионов страны. "В Херсоне снова слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении издания. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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в мире, херсон, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Украина
СМИ сообщили о повторных взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

"Общественное" сообщило о повторных взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Повторные взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное" в своем Telegram-канале.
Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя более трех часов ее отменили в большинстве регионов страны.
«
"В Херсоне снова слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении издания.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
18:20
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонУкраина
 
 
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