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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 10.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:30 10.11.2023 (обновлено: 16:31 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/vzryvy-1908707457.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 10.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Взрывы прогремели в некоторых районах подконтрольного Киеву города Запорожье, сообщает украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:30
2023-11-10T16:31
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожье
страна.ua
в мире
украина
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в некоторых районах подконтрольного Киеву города Запорожье, сообщает украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале. "В некоторых районах Запорожья был слышен взрыв, сообщают местные паблики", - говорится в сообщении издания. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена в 10.06 мск, она звучит до сих пор. Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, украинские войска занимают ее крупнейший город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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запорожская область, запорожье, страна.ua, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожье, Страна.ua, В мире, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в некоторых районах подконтрольного Киеву города Запорожье, сообщает украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
"В некоторых районах Запорожья был слышен взрыв, сообщают местные паблики", - говорится в сообщении издания.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Рогов заявил, что ВСУ в Запорожской области не хватает свежих резервов
27 октября, 09:52
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена в 10.06 мск, она звучит до сих пор.
Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, украинские войска занимают ее крупнейший город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЗапорожьеСтрана.uaВ миреУкраина
 
 
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