Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в некоторых районах подконтрольного Киеву города Запорожье, сообщает украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
"В некоторых районах Запорожья был слышен взрыв, сообщают местные паблики", - говорится в сообщении издания.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена в 10.06 мск, она звучит до сих пор.
Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, украинские войска занимают ее крупнейший город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.