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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 10.11.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Взрывы прогремели в некоторых районах подконтрольного Киеву города Запорожье, сообщает украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T16:30

2023-11-10T16:30

2023-11-10T16:31

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в некоторых районах подконтрольного Киеву города Запорожье, сообщает украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале. "В некоторых районах Запорожья был слышен взрыв, сообщают местные паблики", - говорится в сообщении издания. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена в 10.06 мск, она звучит до сих пор. Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, украинские войска занимают ее крупнейший город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231027/vsu-1905558292.html

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