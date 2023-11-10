https://ria.ru/20231110/vystavka_rossiya-1908735330.html
Руденя пригласил посетить стенд Тверской области на выставке "Россия"
Руденя пригласил посетить стенд Тверской области на выставке "Россия" - РИА Новости, 10.11.2023
Руденя пригласил посетить стенд Тверской области на выставке "Россия"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя пригласил жителей страны посетить стенд Верхневолжья на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщает... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T17:43
2023-11-10T17:43
2023-11-10T17:43
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 10 ноя - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя пригласил жителей страны посетить стенд Верхневолжья на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщает пресс-служба регионального правительства. Об этом глава региона заявил в прямом эфире телеканала "Россия24.Тверь". "Важно, что возрождается выставка народного хозяйства, где регионы представляют свои достижения. Приглашаю всех посетить стенд Тверской области. Он оборудован самыми современными техническими средствами", - сказал Руденя, слова которого приводит пресс-служба. Глава региона отметил, что главным объектом экспозиции Тверской области стал поезд "Иволга" производства Тверского вагонзавода. "На тренажере представлены действующие системы управления поездом. Гости стенда могут совершить путешествие по Верхневолжью, посмотреть наши достопримечательности. Мы позиционируем себя не только как регион культуры, истории, но и как территорию машиностроения", - подчеркнул Руденя, которого цитирует пресс-служба. Стенд Тверской области находится в павильоне №75 ВДНХ. Выставка "Россия" продлится до 12 апреля следующего года. 26 декабря на форуме состоится День Тверской области. Со дня открытия выставку посетили более 500 тысяч человек.
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РИА Новости
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выставка-форум "россия", игорь руденя, тверская область
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Игорь Руденя, Тверская область
ТВЕРЬ, 10 ноя - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя пригласил жителей страны посетить стенд Верхневолжья на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Об этом глава региона заявил в прямом эфире телеканала "Россия24.Тверь".
"Важно, что возрождается выставка народного хозяйства, где регионы представляют свои достижения. Приглашаю всех посетить стенд Тверской области. Он оборудован самыми современными техническими средствами", - сказал Руденя
, слова которого приводит пресс-служба.
Тверская область принимает участие в международной выставке-форуме "Россия"
Глава региона отметил, что главным объектом экспозиции Тверской области
стал поезд "Иволга" производства Тверского вагонзавода.
"На тренажере представлены действующие системы управления поездом. Гости стенда могут совершить путешествие по Верхневолжью, посмотреть наши достопримечательности. Мы позиционируем себя не только как регион культуры, истории, но и как территорию машиностроения", - подчеркнул Руденя, которого цитирует пресс-служба.
Стенд Тверской области находится в павильоне №75 ВДНХ. Выставка "Россия"
продлится до 12 апреля следующего года. 26 декабря на форуме состоится День Тверской области. Со дня открытия выставку посетили более 500 тысяч человек.