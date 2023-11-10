https://ria.ru/20231110/vtb-1908692434.html

ВТБ запустит собственное бухгалтерское решение для клиентов МСБ

ВТБ запустит собственное бухгалтерское решение для клиентов МСБ - РИА Новости, 10.11.2023

ВТБ запустит собственное бухгалтерское решение для клиентов МСБ

ВТБ до конца года запустит собственное бухгалтерское решение для клиентов среднего и малого бизнеса, сообщил в интервью РИА Новости руководитель департамента... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T15:41

2023-11-10T15:41

2023-11-10T15:41

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. ВТБ до конца года запустит собственное бухгалтерское решение для клиентов среднего и малого бизнеса, сообщил в интервью РИА Новости руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин. По его словам, сервис будет доступен непосредственно в интерфейсе интернет-банка без необходимости установки сторонних программ. Солонин отметил, что банк планирует дальнейшее развитие нефинансовых сервисов. "Цифровизация позволяет повысить конкурентоспособность компании, рутинные процессы протекают быстрее, расходы снижаются. Сейчас, когда 100% клиентов пользуются дистанционным банковским обслуживанием, мы уже забыли время, когда предпринимателю надо было ехать в банк, чтобы передать платежку. Сегодня у него нет необходимости иметь в штате бухгалтера, юриста, личного ассистента – для всего этого есть бизнес-сервисы", - сказал Солонин. Он также подчеркнул роль крупных банков в цифровизации сегмента МСБ в России. "Они сейчас закрывают все основные потребности предпринимателей – от классических банковских услуг до подготовки налоговых деклараций и юридических услуг, рекламы сайта или оформления командировки сотруднику", - пояснил Солонин.

https://ria.ru/20231110/solonin-1908626171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, втб