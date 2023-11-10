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ВТБ запустит собственное бухгалтерское решение для клиентов МСБ
ВТБ запустит собственное бухгалтерское решение для клиентов МСБ - РИА Новости, 10.11.2023
ВТБ запустит собственное бухгалтерское решение для клиентов МСБ
ВТБ до конца года запустит собственное бухгалтерское решение для клиентов среднего и малого бизнеса, сообщил в интервью РИА Новости руководитель департамента... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T15:41
2023-11-10T15:41
2023-11-10T15:41
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. ВТБ до конца года запустит собственное бухгалтерское решение для клиентов среднего и малого бизнеса, сообщил в интервью РИА Новости руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин. По его словам, сервис будет доступен непосредственно в интерфейсе интернет-банка без необходимости установки сторонних программ. Солонин отметил, что банк планирует дальнейшее развитие нефинансовых сервисов. "Цифровизация позволяет повысить конкурентоспособность компании, рутинные процессы протекают быстрее, расходы снижаются. Сейчас, когда 100% клиентов пользуются дистанционным банковским обслуживанием, мы уже забыли время, когда предпринимателю надо было ехать в банк, чтобы передать платежку. Сегодня у него нет необходимости иметь в штате бухгалтера, юриста, личного ассистента – для всего этого есть бизнес-сервисы", - сказал Солонин. Он также подчеркнул роль крупных банков в цифровизации сегмента МСБ в России. "Они сейчас закрывают все основные потребности предпринимателей – от классических банковских услуг до подготовки налоговых деклараций и юридических услуг, рекламы сайта или оформления командировки сотруднику", - пояснил Солонин.
https://ria.ru/20231110/solonin-1908626171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, втб
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. ВТБ до конца года запустит собственное бухгалтерское решение для клиентов среднего и малого бизнеса, сообщил в интервью РИА Новости руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.
По его словам, сервис будет доступен непосредственно в интерфейсе интернет-банка без необходимости установки сторонних программ.
Спартак Солонин: задача ВТБ – помочь бизнесу перейти на "цифру"
Солонин отметил, что банк планирует дальнейшее развитие нефинансовых сервисов.
"Цифровизация позволяет повысить конкурентоспособность компании, рутинные процессы протекают быстрее, расходы снижаются. Сейчас, когда 100% клиентов пользуются дистанционным банковским обслуживанием, мы уже забыли время, когда предпринимателю надо было ехать в банк, чтобы передать платежку. Сегодня у него нет необходимости иметь в штате бухгалтера, юриста, личного ассистента – для всего этого есть бизнес-сервисы", - сказал Солонин.
Он также подчеркнул роль крупных банков в цифровизации сегмента МСБ в России
.
"Они сейчас закрывают все основные потребности предпринимателей – от классических банковских услуг до подготовки налоговых деклараций и юридических услуг, рекламы сайта или оформления командировки сотруднику", - пояснил Солонин.