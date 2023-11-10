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Уже началось. Для ВСУ предрекли шокирующую участь в зоне СВО
Уже началось. Для ВСУ предрекли шокирующую участь в зоне СВО - РИА Новости, 10.11.2023
Уже началось. Для ВСУ предрекли шокирующую участь в зоне СВО
Вооруженных сил Украины ждет серьезное поражение на фронте, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T09:47
2023-11-10T09:47
2023-11-10T09:47
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Вооруженных сил Украины ждет серьезное поражение на фронте, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале."Все идет к тому, что на фронте у Украины будет поражение. Это серьезное поражение, естественный финал деятельности Зеленского", — указал политолог.Он утверждает, что положение дел на передовой для Украины очень тяжелая, а на фронт уже были брошены последние военные ресурсы, которые не смогут противостоять российским войскам. По его словам, руководство Владимира Зеленского не справляется с ухудшающейся ситуацией."Можно четко говорить, что начался полный крах фронта и режима", — резюмировал Соскин.Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал патовость ситуации для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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в мире, украина, киев, олег соскин, владимир зеленский, леонид кучма, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Киев, Олег Соскин, Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Вооруженные силы Украины, Политика
Уже началось. Для ВСУ предрекли шокирующую участь в зоне СВО
Экс-советник Кучмы Соскин: Украину ждет серьезное поражение на фронте