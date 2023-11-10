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В Кремле заявили, что позже сообщат о дате встречи Путина с бизнесом - РИА Новости, 10.11.2023
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13:09 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/vstrecha-1908638047.html
В Кремле заявили, что позже сообщат о дате встречи Путина с бизнесом
В Кремле заявили, что позже сообщат о дате встречи Путина с бизнесом - РИА Новости, 10.11.2023
В Кремле заявили, что позже сообщат о дате встречи Путина с бизнесом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по срокам встречи главы государства Владимира Путина с бизнесом журналистов сориентируют позже. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:09
2023-11-10T13:09
дмитрий песков
владимир путин
бизнес
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по срокам встречи главы государства Владимира Путина с бизнесом журналистов сориентируют позже. "По бизнесу своевременно вас ориентируем, пока еще рано", - сказал Песков журналистам на вопрос РИА Новости о том, планируется ли эта встреча на следующей неделе.
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дмитрий песков, владимир путин, бизнес
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Бизнес
В Кремле заявили, что позже сообщат о дате встречи Путина с бизнесом

Песков заявил, что позже сообщит о дате встречи Путина с бизнесом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по срокам встречи главы государства Владимира Путина с бизнесом журналистов сориентируют позже.
"По бизнесу своевременно вас ориентируем, пока еще рано", - сказал Песков журналистам на вопрос РИА Новости о том, планируется ли эта встреча на следующей неделе.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
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31 октября, 14:59
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинБизнес
 
 
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