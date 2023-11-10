https://ria.ru/20231110/vstrecha-1908638047.html

В Кремле заявили, что позже сообщат о дате встречи Путина с бизнесом

В Кремле заявили, что позже сообщат о дате встречи Путина с бизнесом - РИА Новости, 10.11.2023

В Кремле заявили, что позже сообщат о дате встречи Путина с бизнесом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по срокам встречи главы государства Владимира Путина с бизнесом журналистов сориентируют позже. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T13:09

2023-11-10T13:09

2023-11-10T13:09

дмитрий песков

владимир путин

бизнес

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по срокам встречи главы государства Владимира Путина с бизнесом журналистов сориентируют позже. "По бизнесу своевременно вас ориентируем, пока еще рано", - сказал Песков журналистам на вопрос РИА Новости о том, планируется ли эта встреча на следующей неделе.

https://ria.ru/20231031/gospodderzhka-1906438049.html

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дмитрий песков, владимир путин, бизнес