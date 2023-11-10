https://ria.ru/20231110/vrachi-1908596151.html

Темрезов: 140 врачей пришли в села по программе "Земский доктор" за 5 лет

Темрезов: 140 врачей пришли в села по программе "Земский доктор" за 5 лет - РИА Новости, 10.11.2023

Темрезов: 140 врачей пришли в села по программе "Земский доктор" за 5 лет

За последние пять лет в рамках программы "Земский доктор" в сельской местности Карачаево-Черкесии трудоустроено более 140 врачей, сообщил глава республики Рашид РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T11:13

2023-11-10T11:13

2023-11-10T11:13

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

врачи

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ЧЕРКЕССК, 10 ноя - РИА Новости. За последние пять лет в рамках программы "Земский доктор" в сельской местности Карачаево-Черкесии трудоустроено более 140 врачей, сообщил глава республики Рашид Темрезов в ходе прямого эфира с жителями региона. В текущем году по программе "Земский доктор/Земский фельдшер" мы привлекли в сельскую местность 20 врачей различных специальностей, 18 из них уже трудоустроены в семи районах республики и получили положенные им выплаты. Медицинские работники проходят обучение и профпереподготовку на портале непрерывного медицинского образования, там же можно пройти аккредитацию. Также в регионе идет обновление объектов здравоохранения. Эта работу планируют продолжать. "Мы и дальше продолжим активное обновление объектов первичного звена здравоохранения. Так, в текущем году в Карачаево-Черкесии начались строительство и капремонт 20 объектов здравоохранения", - сообщил Темрезов.По словам главы региона, в 16 населенных пунктах республики взамен ветхих зданий фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов построят новые, в участковой больнице аула Джегута, поликлинике Хабезской ЦРБ, амбулаториях Важного и Инжич-Чукуна завершается капитальный ремонт. "Наша задача заключается не только в том, чтобы построить и запустить новый объект, а в том, чтобы он приносил пользу людям и закрывал те потребности, в связи с которыми изначально был запущен", - сказал глава региона.

https://ria.ru/20231031/kchr-1906425968.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов, врачи