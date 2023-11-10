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Темрезов: 140 врачей пришли в села по программе "Земский доктор" за 5 лет - РИА Новости, 10.11.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
11:13 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/vrachi-1908596151.html
Темрезов: 140 врачей пришли в села по программе "Земский доктор" за 5 лет
Темрезов: 140 врачей пришли в села по программе "Земский доктор" за 5 лет - РИА Новости, 10.11.2023
Темрезов: 140 врачей пришли в села по программе "Земский доктор" за 5 лет
За последние пять лет в рамках программы "Земский доктор" в сельской местности Карачаево-Черкесии трудоустроено более 140 врачей, сообщил глава республики Рашид РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T11:13
2023-11-10T11:13
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
врачи
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ЧЕРКЕССК, 10 ноя - РИА Новости. За последние пять лет в рамках программы "Земский доктор" в сельской местности Карачаево-Черкесии трудоустроено более 140 врачей, сообщил глава республики Рашид Темрезов в ходе прямого эфира с жителями региона. В текущем году по программе "Земский доктор/Земский фельдшер" мы привлекли в сельскую местность 20 врачей различных специальностей, 18 из них уже трудоустроены в семи районах республики и получили положенные им выплаты. Медицинские работники проходят обучение и профпереподготовку на портале непрерывного медицинского образования, там же можно пройти аккредитацию. Также в регионе идет обновление объектов здравоохранения. Эта работу планируют продолжать. "Мы и дальше продолжим активное обновление объектов первичного звена здравоохранения. Так, в текущем году в Карачаево-Черкесии начались строительство и капремонт 20 объектов здравоохранения", - сообщил Темрезов.По словам главы региона, в 16 населенных пунктах республики взамен ветхих зданий фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов построят новые, в участковой больнице аула Джегута, поликлинике Хабезской ЦРБ, амбулаториях Важного и Инжич-Чукуна завершается капитальный ремонт. "Наша задача заключается не только в том, чтобы построить и запустить новый объект, а в том, чтобы он приносил пользу людям и закрывал те потребности, в связи с которыми изначально был запущен", - сказал глава региона.
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рашид темрезов, врачи
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, врачи

Темрезов: 140 врачей пришли в села по программе "Земский доктор" за 5 лет

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкИзмерение артериального давления
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ЧЕРКЕССК, 10 ноя - РИА Новости. За последние пять лет в рамках программы "Земский доктор" в сельской местности Карачаево-Черкесии трудоустроено более 140 врачей, сообщил глава республики Рашид Темрезов в ходе прямого эфира с жителями региона.
В текущем году по программе "Земский доктор/Земский фельдшер" мы привлекли в сельскую местность 20 врачей различных специальностей, 18 из них уже трудоустроены в семи районах республики и получили положенные им выплаты.
Глава КЧР Рашид Темрезов
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Медицинские работники проходят обучение и профпереподготовку на портале непрерывного медицинского образования, там же можно пройти аккредитацию.
Также в регионе идет обновление объектов здравоохранения. Эта работу планируют продолжать.
"Мы и дальше продолжим активное обновление объектов первичного звена здравоохранения. Так, в текущем году в Карачаево-Черкесии начались строительство и капремонт 20 объектов здравоохранения", - сообщил Темрезов.
По словам главы региона, в 16 населенных пунктах республики взамен ветхих зданий фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов построят новые, в участковой больнице аула Джегута, поликлинике Хабезской ЦРБ, амбулаториях Важного и Инжич-Чукуна завершается капитальный ремонт.
"Наша задача заключается не только в том, чтобы построить и запустить новый объект, а в том, чтобы он приносил пользу людям и закрывал те потребности, в связи с которыми изначально был запущен", - сказал глава региона.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезовврачи
 
 
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