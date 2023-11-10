https://ria.ru/20231110/vosstanovlenie-1908719534.html

Индия и США согласились с необходимостью восстановления Украины после СВО

Индия и США согласились с необходимостью восстановления Украины после СВО - РИА Новости, 10.11.2023

Индия и США согласились с необходимостью восстановления Украины после СВО

Индия и США согласились с необходимостью постконфликтного восстановления Украины, говорится в совместном заявлении по итогам пятого диалога в формате "2+2" на... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T17:06

2023-11-10T17:06

2023-11-10T17:06

в мире

украина

владимир путин

индия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908718090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54dad0c2f89d9c9a9ce35d3bcd547af9.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя – РИА Новости. Индия и США согласились с необходимостью постконфликтного восстановления Украины, говорится в совместном заявлении по итогам пятого диалога в формате "2+2" на уровне глав МИД и минобороны двух стран. "Министры выразили взаимную глубокую озабоченность в связи с войной на Украине и ее трагическими гуманитарными последствиями. Они вновь подчеркнули растущее воздействие этой войны на глобальную экономическую систему и продовольственную безопасность, причем последствия в основном сказываются на глобальном Юге. Обе страны также обязались продолжать оказывать гуманитарную помощь народу Украины и согласились с необходимостью постконфликтного восстановления Украины", - отмечается в заявлении. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20231108/ukraina-1908250752.html

украина

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир путин, индия, россия