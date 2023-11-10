Индия и США согласились с необходимостью восстановления Украины после СВО
Индия и США согласились с необходимостью постконфликтного восстановления Украины
© AP Photo / Jonathan ErnstГлавы МИД и Минобороны США и Индии перед началом встречи "Диалог 2+2". " в Нью-Дели, Индия
© AP Photo / Jonathan Ernst
Главы МИД и Минобороны США и Индии перед началом встречи "Диалог 2+2". " в Нью-Дели, Индия
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя – РИА Новости. Индия и США согласились с необходимостью постконфликтного восстановления Украины, говорится в совместном заявлении по итогам пятого диалога в формате "2+2" на уровне глав МИД и минобороны двух стран.
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"Министры выразили взаимную глубокую озабоченность в связи с войной на Украине и ее трагическими гуманитарными последствиями. Они вновь подчеркнули растущее воздействие этой войны на глобальную экономическую систему и продовольственную безопасность, причем последствия в основном сказываются на глобальном Юге. Обе страны также обязались продолжать оказывать гуманитарную помощь народу Украины и согласились с необходимостью постконфликтного восстановления Украины", - отмечается в заявлении.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".