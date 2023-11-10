https://ria.ru/20231110/vino-1908677071.html

Роскачество: российское вино в меню должно стать нормой для ресторанов

Роскачество: российское вино в меню должно стать нормой для ресторанов - РИА Новости, 10.11.2023

Роскачество: российское вино в меню должно стать нормой для ресторанов

Отрасль виноделия в России за последние несколько лет от "догоняющего становления" перешла к "стратегическому планированию", растет качество продукции, и для... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T14:51

2023-11-10T14:51

2023-11-10T14:51

россия

максим протасов

роскачество

виктор евтухов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Отрасль виноделия в России за последние несколько лет от "догоняющего становления" перешла к "стратегическому планированию", растет качество продукции, и для ресторанов в стране должно стать просто неприличным не включать отечественное вино в меню, заявил руководитель Роскачества Максим Протасов. "За 5 лет несомненно отрасль прошла от догоняющего становления или восстановления до, что очень важно, стратегического планирования", - заявил он в ходе выступления на Российском винодельческом форуме. Так, например, география производства вина в стране расширилась с 7 до 21 региона. "41% россиян пьют вино в заведениях общественного питания... и понятно, что для них (заведений - ред.) должно стать абсолютной нормой и просто неприличным не ставить в меню российское вино", - добавил Протасов. В четверг статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг предлагает не только включить отечественное вино в проект "российской полки", но сделать ее аналог в ресторанах, чтобы российские спиртные напитки были обязательно представлены в меню. До этого, в октябре, чиновник в интервью РИА Новости рассказал, что проект о создании в магазинах "российской полки" направлен на заключение в правительство. Отметив, что предварительно квота будет выделена для парфюмерии, косметики, средств гигиены и бытовой химии.

https://ria.ru/20231110/vino-1908675334.html

https://ria.ru/20231109/vino-1908506408.html

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россия, максим протасов, роскачество, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)