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Роскачество: российское вино в меню должно стать нормой для ресторанов - РИА Новости, 10.11.2023
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14:51 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/vino-1908677071.html
Роскачество: российское вино в меню должно стать нормой для ресторанов
Роскачество: российское вино в меню должно стать нормой для ресторанов - РИА Новости, 10.11.2023
Роскачество: российское вино в меню должно стать нормой для ресторанов
Отрасль виноделия в России за последние несколько лет от "догоняющего становления" перешла к "стратегическому планированию", растет качество продукции, и для... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T14:51
2023-11-10T14:51
россия
максим протасов
роскачество
виктор евтухов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Отрасль виноделия в России за последние несколько лет от "догоняющего становления" перешла к "стратегическому планированию", растет качество продукции, и для ресторанов в стране должно стать просто неприличным не включать отечественное вино в меню, заявил руководитель Роскачества Максим Протасов. "За 5 лет несомненно отрасль прошла от догоняющего становления или восстановления до, что очень важно, стратегического планирования", - заявил он в ходе выступления на Российском винодельческом форуме. Так, например, география производства вина в стране расширилась с 7 до 21 региона. "41% россиян пьют вино в заведениях общественного питания... и понятно, что для них (заведений - ред.) должно стать абсолютной нормой и просто неприличным не ставить в меню российское вино", - добавил Протасов. В четверг статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг предлагает не только включить отечественное вино в проект "российской полки", но сделать ее аналог в ресторанах, чтобы российские спиртные напитки были обязательно представлены в меню. До этого, в октябре, чиновник в интервью РИА Новости рассказал, что проект о создании в магазинах "российской полки" направлен на заключение в правительство. Отметив, что предварительно квота будет выделена для парфюмерии, косметики, средств гигиены и бытовой химии.
https://ria.ru/20231110/vino-1908675334.html
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россия, максим протасов, роскачество, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Максим Протасов, Роскачество, Виктор Евтухов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Роскачество: российское вино в меню должно стать нормой для ресторанов

Глава Роскачества: российское вино в меню должно стать нормой для ресторанов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРуководитель Российской системы качества (Роскачество) Максим Протасов
Руководитель Российской системы качества (Роскачество) Максим Протасов - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Руководитель Российской системы качества (Роскачество) Максим Протасов . Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Отрасль виноделия в России за последние несколько лет от "догоняющего становления" перешла к "стратегическому планированию", растет качество продукции, и для ресторанов в стране должно стать просто неприличным не включать отечественное вино в меню, заявил руководитель Роскачества Максим Протасов.
«
"За 5 лет несомненно отрасль прошла от догоняющего становления или восстановления до, что очень важно, стратегического планирования", - заявил он в ходе выступления на Российском винодельческом форуме. Так, например, география производства вина в стране расширилась с 7 до 21 региона.
Выставка ProWine China-2023 - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Два региона России показали свою продукцию на выставке ProWine China-2023
14:46
«
"41% россиян пьют вино в заведениях общественного питания... и понятно, что для них (заведений - ред.) должно стать абсолютной нормой и просто неприличным не ставить в меню российское вино", - добавил Протасов.
В четверг статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг предлагает не только включить отечественное вино в проект "российской полки", но сделать ее аналог в ресторанах, чтобы российские спиртные напитки были обязательно представлены в меню.
До этого, в октябре, чиновник в интервью РИА Новости рассказал, что проект о создании в магазинах "российской полки" направлен на заключение в правительство. Отметив, что предварительно квота будет выделена для парфюмерии, косметики, средств гигиены и бытовой химии.
Павильон Виноделие России на выставке-форуме Россия на ВДНХ
Экспортный центр: на внешних рынках есть потребность в российском вине
Вчера, 20:14
 
РоссияМаксим ПротасовРоскачествоВиктор ЕвтуховМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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