https://ria.ru/20231110/verkhnevolzhe-1908729482.html

Руденя передал 16 служебных автомобилей подразделениям полиции Верхневолжья

Руденя передал 16 служебных автомобилей подразделениям полиции Верхневолжья - РИА Новости, 10.11.2023

Руденя передал 16 служебных автомобилей подразделениям полиции Верхневолжья

В пятницу - в День сотрудника органов внутренних дел России - губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил представителям подразделений полиции ключи от 16... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T17:38

2023-11-10T17:38

2023-11-10T17:38

тверская область

игорь руденя

владимир васильев

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ТВЕРЬ, 10 ноя - РИА Новости. В пятницу - в День сотрудника органов внутренних дел России - губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил представителям подразделений полиции ключи от 16 новых служебных машин, сообщает пресс-служба правительства региона. В торжественной церемонии принял участие депутат Государственной думы РФ Владимир Васильев. "Масштабная работа по обновлению автопарка нашей полиции ведется на постоянной основе. Хотел бы поблагодарить сотрудников УМВД России по Тверской области, Росгвардии за службу. Будь то столица Верхневолжья или любой муниципальный округ. Каждый гражданин сегодня может быть уверен, что он в безопасности благодаря вам", – сказал Руденя, которого цитирует пресс-служба. Автомобили, пополнившие автопарк подразделений ОВД Тверской области, - отечественного производства. Транспорт получили дежурные части районных отделов внутренних дел, оперативные службы, участковые уполномоченные полиции, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231110/gosnagrady-1908709102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, владимир васильев