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Руденя передал 16 служебных автомобилей подразделениям полиции Верхневолжья - РИА Новости, 10.11.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
17:38 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/verkhnevolzhe-1908729482.html
Руденя передал 16 служебных автомобилей подразделениям полиции Верхневолжья
Руденя передал 16 служебных автомобилей подразделениям полиции Верхневолжья - РИА Новости, 10.11.2023
Руденя передал 16 служебных автомобилей подразделениям полиции Верхневолжья
В пятницу - в День сотрудника органов внутренних дел России - губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил представителям подразделений полиции ключи от 16... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T17:38
2023-11-10T17:38
тверская область
игорь руденя
владимир васильев
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ТВЕРЬ, 10 ноя - РИА Новости. В пятницу - в День сотрудника органов внутренних дел России - губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил представителям подразделений полиции ключи от 16 новых служебных машин, сообщает пресс-служба правительства региона. В торжественной церемонии принял участие депутат Государственной думы РФ Владимир Васильев. "Масштабная работа по обновлению автопарка нашей полиции ведется на постоянной основе. Хотел бы поблагодарить сотрудников УМВД России по Тверской области, Росгвардии за службу. Будь то столица Верхневолжья или любой муниципальный округ. Каждый гражданин сегодня может быть уверен, что он в безопасности благодаря вам", – сказал Руденя, которого цитирует пресс-служба. Автомобили, пополнившие автопарк подразделений ОВД Тверской области, - отечественного производства. Транспорт получили дежурные части районных отделов внутренних дел, оперативные службы, участковые уполномоченные полиции, пояснили в пресс-службе.
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игорь руденя, владимир васильев
Тверская область, Игорь Руденя, Владимир Васильев

Руденя передал 16 служебных автомобилей подразделениям полиции Верхневолжья

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя передал 16 служебных автомобилей подразделениям полиции Верхневолжья
Губернатор Тверской области Игорь Руденя передал 16 служебных автомобилей подразделениям полиции Верхневолжья - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя передал 16 служебных автомобилей подразделениям полиции Верхневолжья
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 10 ноя - РИА Новости. В пятницу - в День сотрудника органов внутренних дел России - губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил представителям подразделений полиции ключи от 16 новых служебных машин, сообщает пресс-служба правительства региона.
В торжественной церемонии принял участие депутат Государственной думы РФ Владимир Васильев.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя передал госнаграды семьям героев СВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Руденя передал госнаграды семьям героев СВО из Тверской области
16:35
"Масштабная работа по обновлению автопарка нашей полиции ведется на постоянной основе. Хотел бы поблагодарить сотрудников УМВД России по Тверской области, Росгвардии за службу. Будь то столица Верхневолжья или любой муниципальный округ. Каждый гражданин сегодня может быть уверен, что он в безопасности благодаря вам", – сказал Руденя, которого цитирует пресс-служба.
Автомобили, пополнившие автопарк подразделений ОВД Тверской области, - отечественного производства. Транспорт получили дежурные части районных отделов внутренних дел, оперативные службы, участковые уполномоченные полиции, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяВладимир Васильев
 
 
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