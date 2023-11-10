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Около одного миллиона детей Подмосковья привились от гриппа - РИА Новости, 10.11.2023
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Новости Подмосковья
 
11:49 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/vaktsinatsiya-1908605346.html
Около одного миллиона детей Подмосковья привились от гриппа
Около одного миллиона детей Подмосковья привились от гриппа - РИА Новости, 10.11.2023
Около одного миллиона детей Подмосковья привились от гриппа
В Московской области уже около одного миллиона детей привились от гриппа, кампания по вакцинации в регионе продолжается, сообщает пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T11:49
2023-11-10T11:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
вакцинация
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Московской области уже около одного миллиона детей привились от гриппа, кампания по вакцинации в регионе продолжается, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. В области привиться могут взрослые и дети. Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что в первую очередь грипп опасен своими осложнениями, именно поэтому важно обезопасить себя и сделать прививку. "Для удобства родителей дети могут пройти вакцинацию не только в поликлинике, но и в школах и детских садах. Всего с начала старта кампании прививку сделали уже порядка миллиона детей", - сказала Стригункова, ее цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что запись на прием к врачу возможна по телефону 122, через региональный портал госуслуг "Здоровье" или инфомат. Педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний к вакцинации сделает прививку.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , вакцинация
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Вакцинация

Около одного миллиона детей Подмосковья привились от гриппа

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник набирает в шприц компонент вакцины
Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Московской области уже около одного миллиона детей привились от гриппа, кампания по вакцинации в регионе продолжается, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
В области привиться могут взрослые и дети. Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что в первую очередь грипп опасен своими осложнениями, именно поэтому важно обезопасить себя и сделать прививку.
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"Для удобства родителей дети могут пройти вакцинацию не только в поликлинике, но и в школах и детских садах. Всего с начала старта кампании прививку сделали уже порядка миллиона детей", - сказала Стригункова, ее цитирует пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что запись на прием к врачу возможна по телефону 122, через региональный портал госуслуг "Здоровье" или инфомат. Педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний к вакцинации сделает прививку.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаВакцинация
 
 
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