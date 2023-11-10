https://ria.ru/20231110/vaktsinatsiya-1908605346.html

Около одного миллиона детей Подмосковья привились от гриппа

Около одного миллиона детей Подмосковья привились от гриппа - РИА Новости, 10.11.2023

Около одного миллиона детей Подмосковья привились от гриппа

В Московской области уже около одного миллиона детей привились от гриппа, кампания по вакцинации в регионе продолжается, сообщает пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T11:49

2023-11-10T11:49

2023-11-10T11:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

вакцинация

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Московской области уже около одного миллиона детей привились от гриппа, кампания по вакцинации в регионе продолжается, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. В области привиться могут взрослые и дети. Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что в первую очередь грипп опасен своими осложнениями, именно поэтому важно обезопасить себя и сделать прививку. "Для удобства родителей дети могут пройти вакцинацию не только в поликлинике, но и в школах и детских садах. Всего с начала старта кампании прививку сделали уже порядка миллиона детей", - сказала Стригункова, ее цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что запись на прием к врачу возможна по телефону 122, через региональный портал госуслуг "Здоровье" или инфомат. Педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний к вакцинации сделает прививку.

https://ria.ru/20231108/podmoskove-1908126699.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова , вакцинация