"Мы понятия не имеем". В США раскрыли, что Россия готовит на Украине
Экс-разведчик Риттер: Россия нанесет стратегические удары по ВСУ роями дронов
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российская армия нанесет удары по украинским войскам роями передовых дронов, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.
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"У России есть оружие, которое может выпускать рой дронов — десятки машин, которые координируют действия между собой, выбирают цели и наносят удары. Это технология, меняющая правила игры", — отметил эксперт.
По его словам, на сегодняшний день Запад понятия не имеет, как бороться с таким видом военной техники. Украинские солдаты, которые столкнулись с российскими беспилотниками в бою, говорят, что удары обычной артиллерии по сравнению с ними — это не так уж и страшно, рассказал Риттер.
Ранее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что компания создает беспилотники, способные наносить удары по противнику в составе роя дронов. Оружие разрабатывается для нужд российской армии в зоне специальной операции, уточнил он. Чемезов также напомнил, что войска уже применяют беспилотники "Ланцет" разработки "Калашникова", которые показали отличные результаты в бою.
Президент России Владимир Путин поручил поставить на поток производство перспективных БПЛА. Глава государства подчеркнул, что российские компании в сфере беспилотной авиации демонстрируют множество технических решений. По его словам, это касается и различных типов дронов, разработок в области инфраструктуры для их безопасного использования в воздушном пространстве страны, а также инноваций в смежных областях, включая искусственный интеллект и другие сквозные технологии.