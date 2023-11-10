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"Мы понятия не имеем". В США раскрыли, что Россия готовит на Украине - РИА Новости, 11.11.2023
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21:19 10.11.2023 (обновлено: 05:57 11.11.2023)
https://ria.ru/20231110/ukraina-1908781381.html
"Мы понятия не имеем". В США раскрыли, что Россия готовит на Украине
"Мы понятия не имеем". В США раскрыли, что Россия готовит на Украине - РИА Новости, 11.11.2023
"Мы понятия не имеем". В США раскрыли, что Россия готовит на Украине
Российская армия нанесет удары по украинским войскам роями передовых дронов, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-10T21:19
2023-11-11T05:57
политика
россия
скотт риттер
сергей чемезов
владимир путин
вооруженные силы сша
вооруженные силы украины
ростех
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российская армия нанесет удары по украинским войскам роями передовых дронов, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector."У России есть оружие, которое может выпускать рой дронов — десятки машин, которые координируют действия между собой, выбирают цели и наносят удары. Это технология, меняющая правила игры", — отметил эксперт.По его словам, на сегодняшний день Запад понятия не имеет, как бороться с таким видом военной техники. Украинские солдаты, которые столкнулись с российскими беспилотниками в бою, говорят, что удары обычной артиллерии по сравнению с ними — это не так уж и страшно, рассказал Риттер.Он уточнил, что рой дронов будет подрывать большое количество боевой техники и живой силы ВСУ, подтачивая военные возможности Киева.Ранее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что компания создает беспилотники, способные наносить удары по противнику в составе роя дронов. Оружие разрабатывается для нужд российской армии в зоне специальной операции, уточнил он. Чемезов также напомнил, что войска уже применяют беспилотники "Ланцет" разработки "Калашникова", которые показали отличные результаты в бою.Президент России Владимир Путин поручил поставить на поток производство перспективных БПЛА. Глава государства подчеркнул, что российские компании в сфере беспилотной авиации демонстрируют множество технических решений. По его словам, это касается и различных типов дронов, разработок в области инфраструктуры для их безопасного использования в воздушном пространстве страны, а также инноваций в смежных областях, включая искусственный интеллект и другие сквозные технологии.
https://ria.ru/20231110/polsha-1908770527.html
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политика, россия, скотт риттер, сергей чемезов, владимир путин, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, ростех
Политика, Россия, Скотт Риттер, Сергей Чемезов, Владимир Путин, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины, Ростех
"Мы понятия не имеем". В США раскрыли, что Россия готовит на Украине

Экс-разведчик Риттер: Россия нанесет стратегические удары по ВСУ роями дронов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российская армия нанесет удары по украинским войскам роями передовых дронов, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.
«
"У России есть оружие, которое может выпускать рой дронов — десятки машин, которые координируют действия между собой, выбирают цели и наносят удары. Это технология, меняющая правила игры", — отметил эксперт.
По его словам, на сегодняшний день Запад понятия не имеет, как бороться с таким видом военной техники. Украинские солдаты, которые столкнулись с российскими беспилотниками в бою, говорят, что удары обычной артиллерии по сравнению с ними — это не так уж и страшно, рассказал Риттер.
Он уточнил, что рой дронов будет подрывать большое количество боевой техники и живой силы ВСУ, подтачивая военные возможности Киева.
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Ранее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что компания создает беспилотники, способные наносить удары по противнику в составе роя дронов. Оружие разрабатывается для нужд российской армии в зоне специальной операции, уточнил он. Чемезов также напомнил, что войска уже применяют беспилотники "Ланцет" разработки "Калашникова", которые показали отличные результаты в бою.
Президент России Владимир Путин поручил поставить на поток производство перспективных БПЛА. Глава государства подчеркнул, что российские компании в сфере беспилотной авиации демонстрируют множество технических решений. По его словам, это касается и различных типов дронов, разработок в области инфраструктуры для их безопасного использования в воздушном пространстве страны, а также инноваций в смежных областях, включая искусственный интеллект и другие сквозные технологии.
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ПолитикаРоссияСкотт РиттерСергей ЧемезовВладимир ПутинВооруженные силы СШАВооруженные силы УкраиныРостех
 
 
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