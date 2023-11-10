https://ria.ru/20231110/ukraina-1908781381.html

"Мы понятия не имеем". В США раскрыли, что Россия готовит на Украине

"Мы понятия не имеем". В США раскрыли, что Россия готовит на Украине - РИА Новости, 11.11.2023

"Мы понятия не имеем". В США раскрыли, что Россия готовит на Украине

Российская армия нанесет удары по украинским войскам роями передовых дронов, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-10T21:19

2023-11-10T21:19

2023-11-11T05:57

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российская армия нанесет удары по украинским войскам роями передовых дронов, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector."У России есть оружие, которое может выпускать рой дронов — десятки машин, которые координируют действия между собой, выбирают цели и наносят удары. Это технология, меняющая правила игры", — отметил эксперт.По его словам, на сегодняшний день Запад понятия не имеет, как бороться с таким видом военной техники. Украинские солдаты, которые столкнулись с российскими беспилотниками в бою, говорят, что удары обычной артиллерии по сравнению с ними — это не так уж и страшно, рассказал Риттер.Он уточнил, что рой дронов будет подрывать большое количество боевой техники и живой силы ВСУ, подтачивая военные возможности Киева.Ранее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что компания создает беспилотники, способные наносить удары по противнику в составе роя дронов. Оружие разрабатывается для нужд российской армии в зоне специальной операции, уточнил он. Чемезов также напомнил, что войска уже применяют беспилотники "Ланцет" разработки "Калашникова", которые показали отличные результаты в бою.Президент России Владимир Путин поручил поставить на поток производство перспективных БПЛА. Глава государства подчеркнул, что российские компании в сфере беспилотной авиации демонстрируют множество технических решений. По его словам, это касается и различных типов дронов, разработок в области инфраструктуры для их безопасного использования в воздушном пространстве страны, а также инноваций в смежных областях, включая искусственный интеллект и другие сквозные технологии.

https://ria.ru/20231110/polsha-1908770527.html

https://ria.ru/20231110/ukraina-1908752956.html

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политика, россия, скотт риттер, сергей чемезов, владимир путин, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, ростех