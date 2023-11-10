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У США нет другого выхода. Зеленскому сообщили тревожные новости от Байдена - РИА Новости, 10.11.2023
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15:43 10.11.2023 (обновлено: 17:45 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/ukraina-1908692905.html
У США нет другого выхода. Зеленскому сообщили тревожные новости от Байдена
У США нет другого выхода. Зеленскому сообщили тревожные новости от Байдена - РИА Новости, 10.11.2023
У США нет другого выхода. Зеленскому сообщили тревожные новости от Байдена
У Пентагона остался всего миллиард долларов на пополнение арсеналов оружия у ВСУ, сообщил Bloomberg. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T15:43
2023-11-10T17:45
политика
сша
россия
пентагон
вооруженные силы украины
джон кирби
украина
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. У Пентагона остался всего миллиард долларов на пополнение арсеналов оружия у ВСУ, сообщил Bloomberg."Задержки с финансированием вынудили США начать ограничивать поток военной помощи Украине", — говорится в статье.По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, новые поставки будут становиться все меньше и меньше.Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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политика, сша, россия, пентагон, вооруженные силы украины, джон кирби, украина
Политика, США, Россия, Пентагон, Вооруженные силы Украины, Джон Кирби, Украина
У США нет другого выхода. Зеленскому сообщили тревожные новости от Байдена

Bloomberg: у Пентагона остался всего один миллиард долларов для ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. У Пентагона остался всего миллиард долларов на пополнение арсеналов оружия у ВСУ, сообщил Bloomberg.
«
"Задержки с финансированием вынудили США начать ограничивать поток военной помощи Украине", — говорится в статье.
По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, новые поставки будут становиться все меньше и меньше.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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ПолитикаСШАРоссияПентагонВооруженные силы УкраиныДжон КирбиУкраина
 
 
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