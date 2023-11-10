https://ria.ru/20231110/ukraina-1908692905.html
У США нет другого выхода. Зеленскому сообщили тревожные новости от Байдена
У США нет другого выхода. Зеленскому сообщили тревожные новости от Байдена - РИА Новости, 10.11.2023
У США нет другого выхода. Зеленскому сообщили тревожные новости от Байдена
У Пентагона остался всего миллиард долларов на пополнение арсеналов оружия у ВСУ, сообщил Bloomberg. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T15:43
2023-11-10T15:43
2023-11-10T17:45
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. У Пентагона остался всего миллиард долларов на пополнение арсеналов оружия у ВСУ, сообщил Bloomberg."Задержки с финансированием вынудили США начать ограничивать поток военной помощи Украине", — говорится в статье.По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, новые поставки будут становиться все меньше и меньше.Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231109/rossiya-1908450200.html
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политика, сша, россия, пентагон, вооруженные силы украины, джон кирби, украина
Политика, США, Россия, Пентагон, Вооруженные силы Украины, Джон Кирби, Украина
У США нет другого выхода. Зеленскому сообщили тревожные новости от Байдена
Bloomberg: у Пентагона остался всего один миллиард долларов для ВСУ