https://ria.ru/20231110/ubiystvo-1908745579.html

Экс-сотрудник колонии в КБР получил срок за подготовку заказного убийства

Экс-сотрудник колонии в КБР получил срок за подготовку заказного убийства - РИА Новости, 10.11.2023

Экс-сотрудник колонии в КБР получил срок за подготовку заказного убийства

Суд в Кабардино-Балкарии приговорил к 9 годам лишения свободы бывшего сотрудника исправительной колонии, которого обвиняли в подготовке заказного убийства... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T18:01

2023-11-10T18:01

2023-11-10T18:01

происшествия

россия

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НАЛЬЧИК, 10 ноя – РИА Новости. Суд в Кабардино-Балкарии приговорил к 9 годам лишения свободы бывшего сотрудника исправительной колонии, которого обвиняли в подготовке заказного убийства коллеги, сообщило СУСК РФ по региону. Как установили следствие и суд, начальник филиала больницы медико-санитарной части одной из колоний в начале июля 2022 года на почве личной неприязни к своему коллеге разработал план организации его убийства. Сотрудник УФСИН предложил осужденному, отбывающему наказание в колонии, организовать убийство коллеги через третьих лиц. Взамен он обещал осужденному оказать содействие и принять меры к его освобождению из колонии. "Он передал исполнителю фотографию своего коллеги, сообщил место его жительства, а также выбрал способ совершения убийства. Не желая принимать участие в совершении преступления, исполнитель обратился в правоохранительные органы. Приговором суда мужчина осужден к лишению свободы сроком на 9 лет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231110/politseyskiy-1908725439.html

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происшествия, россия