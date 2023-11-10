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Экс-сотрудник колонии в КБР получил срок за подготовку заказного убийства - РИА Новости, 10.11.2023
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18:01 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/ubiystvo-1908745579.html
Экс-сотрудник колонии в КБР получил срок за подготовку заказного убийства
Экс-сотрудник колонии в КБР получил срок за подготовку заказного убийства - РИА Новости, 10.11.2023
Экс-сотрудник колонии в КБР получил срок за подготовку заказного убийства
Суд в Кабардино-Балкарии приговорил к 9 годам лишения свободы бывшего сотрудника исправительной колонии, которого обвиняли в подготовке заказного убийства... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T18:01
2023-11-10T18:01
происшествия
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НАЛЬЧИК, 10 ноя – РИА Новости. Суд в Кабардино-Балкарии приговорил к 9 годам лишения свободы бывшего сотрудника исправительной колонии, которого обвиняли в подготовке заказного убийства коллеги, сообщило СУСК РФ по региону. Как установили следствие и суд, начальник филиала больницы медико-санитарной части одной из колоний в начале июля 2022 года на почве личной неприязни к своему коллеге разработал план организации его убийства. Сотрудник УФСИН предложил осужденному, отбывающему наказание в колонии, организовать убийство коллеги через третьих лиц. Взамен он обещал осужденному оказать содействие и принять меры к его освобождению из колонии. "Он передал исполнителю фотографию своего коллеги, сообщил место его жительства, а также выбрал способ совершения убийства. Не желая принимать участие в совершении преступления, исполнитель обратился в правоохранительные органы. Приговором суда мужчина осужден к лишению свободы сроком на 9 лет", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Экс-сотрудник колонии в КБР получил срок за подготовку заказного убийства

Экс-сотрудник колонии в КБР получил девять лет за подготовку заказного убийства

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
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НАЛЬЧИК, 10 ноя – РИА Новости. Суд в Кабардино-Балкарии приговорил к 9 годам лишения свободы бывшего сотрудника исправительной колонии, которого обвиняли в подготовке заказного убийства коллеги, сообщило СУСК РФ по региону.
Как установили следствие и суд, начальник филиала больницы медико-санитарной части одной из колоний в начале июля 2022 года на почве личной неприязни к своему коллеге разработал план организации его убийства. Сотрудник УФСИН предложил осужденному, отбывающему наказание в колонии, организовать убийство коллеги через третьих лиц. Взамен он обещал осужденному оказать содействие и принять меры к его освобождению из колонии.
«
"Он передал исполнителю фотографию своего коллеги, сообщил место его жительства, а также выбрал способ совершения убийства. Не желая принимать участие в совершении преступления, исполнитель обратился в правоохранительные органы. Приговором суда мужчина осужден к лишению свободы сроком на 9 лет", - говорится в сообщении.
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