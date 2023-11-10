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В Сибири спустя 25 лет раскрыли убийство женщины - РИА Новости, 10.11.2023
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11:59 10.11.2023 (обновлено: 14:10 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/ubiystvo-1908607807.html
В Сибири спустя 25 лет раскрыли убийство женщины
В Сибири спустя 25 лет раскрыли убийство женщины - РИА Новости, 10.11.2023
В Сибири спустя 25 лет раскрыли убийство женщины
Уголовный розыск в Новосибирской области спустя без малого 25 лет задержал подозреваемого в убийстве женщины, произошедшем в ночь на 1 января 1999-го, сообщила... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T11:59
2023-11-10T14:10
происшествия
россия
новосибирская область
ирина волк
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НОВОСИБИРСК, 10 ноя – РИА Новости. Уголовный розыск в Новосибирской области спустя без малого 25 лет задержал подозреваемого в убийстве женщины, произошедшем в ночь на 1 января 1999-го, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Утром 1 января 1999 года в рабочем поселке Краснозерское в снегу возле лесного массива был обнаружен труп 47-летней местной жительницы. Она была задушена. Розыск преступника по горячим следам результатов не дал. Однако следственно-оперативная группа тщательно исследовала место происшествия и изъяла ряд улик, которые помогли спустя 24 года выйти на след злоумышленника и задержать его", - рассказала она журналистам в пятницу. Задержанному уже предъявлены обвинения по статьям "Насильственные действия сексуального характера" и "Убийство" УК РФ."Были повторно допрошены свидетели, проведен комплекс дополнительных экспертиз, по результатам которых установлена причастность к преступлению одного из местных жителей, которому на тот момент было 25 лет", - уточняет СУСК по Новосибирской области.Как выяснило следствие, 1 января 1999 года обвиняемый в пьяном виде надругался на поселковой улице над 46-летней женщиной, затем задушил ее и скрылся.
https://ria.ru/20231005/prigovor-1900691660.html
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происшествия, россия, новосибирская область, ирина волк
Происшествия, Россия, Новосибирская область, Ирина Волк
В Сибири спустя 25 лет раскрыли убийство женщины

В Сибири раскрыли убийство женщины, которое произошло утром 1 января 1999 года

© МВД РоссииВ Новосибирске задержали подозреваемого в убийстве женщины, совершенном в новогоднюю ночь 1999 года
В Новосибирске задержали подозреваемого в убийстве женщины, совершенном в новогоднюю ночь 1999 года
© МВД России
В Новосибирске задержали подозреваемого в убийстве женщины, совершенном в новогоднюю ночь 1999 года
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НОВОСИБИРСК, 10 ноя – РИА Новости. Уголовный розыск в Новосибирской области спустя без малого 25 лет задержал подозреваемого в убийстве женщины, произошедшем в ночь на 1 января 1999-го, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Утром 1 января 1999 года в рабочем поселке Краснозерское в снегу возле лесного массива был обнаружен труп 47-летней местной жительницы. Она была задушена. Розыск преступника по горячим следам результатов не дал. Однако следственно-оперативная группа тщательно исследовала место происшествия и изъяла ряд улик, которые помогли спустя 24 года выйти на след злоумышленника и задержать его", - рассказала она журналистам в пятницу.
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Задержанному уже предъявлены обвинения по статьям "Насильственные действия сексуального характера" и "Убийство" УК РФ.
"Были повторно допрошены свидетели, проведен комплекс дополнительных экспертиз, по результатам которых установлена причастность к преступлению одного из местных жителей, которому на тот момент было 25 лет", - уточняет СУСК по Новосибирской области.
Как выяснило следствие, 1 января 1999 года обвиняемый в пьяном виде надругался на поселковой улице над 46-летней женщиной, затем задушил ее и скрылся.
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ПроисшествияРоссияНовосибирская областьИрина Волк
 
 
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