https://ria.ru/20231110/turtsiya-1908581520.html

Турция предложила США увеличить пропуск грузовиков с помощью в Газу

Турция предложила США увеличить пропуск грузовиков с помощью в Газу - РИА Новости, 10.11.2023

Турция предложила США увеличить пропуск грузовиков с помощью в Газу

Анкара в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном предложила Вашингтону увеличить пропуск грузовых автомобилей с гуманитарной помощью для Газы до... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T10:20

2023-11-10T10:20

2023-11-10T10:21

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АНКАРА, 10 ноя - РИА Новости. Анкара в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном предложила Вашингтону увеличить пропуск грузовых автомобилей с гуманитарной помощью для Газы до 500 в сутки, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Переговоры Блинкена с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в турецкой столице состоялись в понедельник. "Недавно в Турцию приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен, который провел обсуждения с министром иностранных дел (Турции - ред.) Хаканом Фиданом. В ходе переговоров, естественно, министр иностранных дел сделал ему некоторые предложения. Что это было? Например, сейчас через Турцию (в Газу - ред.) ежедневно проходит 20-30 грузовых автомобилей. Конечно, это не гуманитарная помощь. Было предложено увеличить этот показатель хотя бы до 500 грузовиков. Мне сообщил Хакан Фидан, наш министр иностранных дел, что он (Блинкен - ред.) также положительно к этому отнесся. Мы надеемся, что если эти 500 грузовиков действительно выйдут на дорогу, то в какой-то степени будет облегчение. Потому что есть серьезная потребность в медикаментах, продовольствии, особенно в воде. Помимо всего этого, помните, они (израильская сторона - ред.) подбили колонну скорой помощи. Кроме всего этого, нужно ликвидировать нехватку машин скорой помощи", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Ташкента. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231107/gaza-1908041072.html

https://ria.ru/20231106/gaza-1907764701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, израиль, россия, хакан фидан, энтони блинкен, реджеп тайип эрдоган, оон, хамас