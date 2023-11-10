https://ria.ru/20231110/turizm-1908785415.html

Анохин предложил создать в Смоленске центр туризма Союзного государства

Анохин предложил создать в Смоленске центр туризма Союзного государства - РИА Новости, 10.11.2023

Анохин предложил создать в Смоленске центр туризма Союзного государства

Губернатор Смоленской области Василий Анохин предложил создать в Смоленске совместный российско-белорусский туристско-информационный центр Союзного государства... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T22:14

2023-11-10T22:14

2023-11-10T22:18

смоленская область

белоруссия

смоленск

россия

василий анохин

смоленская область

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СМОЛЕНСК, 10 ноя – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин предложил создать в Смоленске совместный российско-белорусский туристско-информационный центр Союзного государства – Союзный Дом, сообщает правительство региона. Анохин принял участие в совместном заседании коллегий министерства экономического развития РФ и министерства экономики Белоруссии, на котором, в том числе, обсуждалось развитие сферы туризма и увеличение взаимного туристического потока двух стран. "В ходе заседания губернатор Василий Анохин предложил создать в Смоленске совместный российско-белорусский туристско-информационный центр Союзного государства – Союзный Дом. Такой центр поспособствует разработке новых турпродуктов и союзных маршрутов по ключевым достопримечательностям на территории России и Беларуси", - говорится в сообщении. Глава региона подчеркнул, что развитие туризма в рамках Союзного государства будет носить мультипликативный эффект и придаст серьезный импульс развитию сопутствующих отраслей экономики. Правительство Смоленской области отмечает, что на протяжении нескольких лет наблюдается стабильный рост туристского потока между Россией и Белоруссией. По данным Национального статистического комитета Белоруссии, за 2022 год Россию посетили 78 тысяч человек в составе организованных туристских групп из Белоруссии. "С учетом равноудаленного расположения от двух столиц, Смоленск является важнейшим логистическим и коммуникационным узлом, удобным промежуточным пунктом для туристов. Через регион проходят автомобильные и ж/д магистрали, связывающие Беларусь с Центральной Россией", - отмечает областное правительство.

https://ria.ru/20231102/smolensk-1906904412.html

https://ria.ru/20231102/granty-1907057912.html

белоруссия

смоленск

россия

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, смоленск, россия, василий анохин, смоленская область