Рейтинг@Mail.ru
Анохин предложил создать в Смоленске центр туризма Союзного государства - РИА Новости, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область
Смоленская область
 
22:14 10.11.2023 (обновлено: 22:18 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/turizm-1908785415.html
Анохин предложил создать в Смоленске центр туризма Союзного государства
Анохин предложил создать в Смоленске центр туризма Союзного государства - РИА Новости, 10.11.2023
Анохин предложил создать в Смоленске центр туризма Союзного государства
Губернатор Смоленской области Василий Анохин предложил создать в Смоленске совместный российско-белорусский туристско-информационный центр Союзного государства... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T22:14
2023-11-10T22:18
смоленская область
белоруссия
смоленск
россия
василий анохин
смоленская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778293661_0:338:3040:2048_1920x0_80_0_0_ffe048eca7203893e8e798cce05be9ba.jpg
СМОЛЕНСК, 10 ноя – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин предложил создать в Смоленске совместный российско-белорусский туристско-информационный центр Союзного государства – Союзный Дом, сообщает правительство региона. Анохин принял участие в совместном заседании коллегий министерства экономического развития РФ и министерства экономики Белоруссии, на котором, в том числе, обсуждалось развитие сферы туризма и увеличение взаимного туристического потока двух стран. "В ходе заседания губернатор Василий Анохин предложил создать в Смоленске совместный российско-белорусский туристско-информационный центр Союзного государства – Союзный Дом. Такой центр поспособствует разработке новых турпродуктов и союзных маршрутов по ключевым достопримечательностям на территории России и Беларуси", - говорится в сообщении. Глава региона подчеркнул, что развитие туризма в рамках Союзного государства будет носить мультипликативный эффект и придаст серьезный импульс развитию сопутствующих отраслей экономики. Правительство Смоленской области отмечает, что на протяжении нескольких лет наблюдается стабильный рост туристского потока между Россией и Белоруссией. По данным Национального статистического комитета Белоруссии, за 2022 год Россию посетили 78 тысяч человек в составе организованных туристских групп из Белоруссии. "С учетом равноудаленного расположения от двух столиц, Смоленск является важнейшим логистическим и коммуникационным узлом, удобным промежуточным пунктом для туристов. Через регион проходят автомобильные и ж/д магистрали, связывающие Беларусь с Центральной Россией", - отмечает областное правительство.
https://ria.ru/20231102/smolensk-1906904412.html
https://ria.ru/20231102/granty-1907057912.html
белоруссия
смоленск
россия
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778293661_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_a8c8bff8474f598e7387bfc47e4a785b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, смоленск, россия, василий анохин, смоленская область
Смоленская область, Белоруссия, Смоленск, Россия, Василий Анохин, Смоленская область

Анохин предложил создать в Смоленске центр туризма Союзного государства

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушки на смотровой площадке в Смоленске
Девушки на смотровой площадке в Смоленске - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Девушки на смотровой площадке в Смоленске. Архивное фото
Читать ria.ru в
СМОЛЕНСК, 10 ноя – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин предложил создать в Смоленске совместный российско-белорусский туристско-информационный центр Союзного государства – Союзный Дом, сообщает правительство региона.
Анохин принял участие в совместном заседании коллегий министерства экономического развития РФ и министерства экономики Белоруссии, на котором, в том числе, обсуждалось развитие сферы туризма и увеличение взаимного туристического потока двух стран.
«
"В ходе заседания губернатор Василий Анохин предложил создать в Смоленске совместный российско-белорусский туристско-информационный центр Союзного государства – Союзный Дом. Такой центр поспособствует разработке новых турпродуктов и союзных маршрутов по ключевым достопримечательностям на территории России и Беларуси", - говорится в сообщении.
Глава региона подчеркнул, что развитие туризма в рамках Союзного государства будет носить мультипликативный эффект и придаст серьезный импульс развитию сопутствующих отраслей экономики.
Боксерские перчатки - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Смоленск планируют сделать опорным центром российско-белорусского бокса
2 ноября, 12:48
Правительство Смоленской области отмечает, что на протяжении нескольких лет наблюдается стабильный рост туристского потока между Россией и Белоруссией. По данным Национального статистического комитета Белоруссии, за 2022 год Россию посетили 78 тысяч человек в составе организованных туристских групп из Белоруссии.
«
"С учетом равноудаленного расположения от двух столиц, Смоленск является важнейшим логистическим и коммуникационным узлом, удобным промежуточным пунктом для туристов. Через регион проходят автомобильные и ж/д магистрали, связывающие Беларусь с Центральной Россией", - отмечает областное правительство.
Вид на Успенский собор в Смоленске - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Грантовую поддержку туристических проектов введут в Смоленской области
2 ноября, 20:54
 
Смоленская областьБелоруссияСмоленскРоссияВасилий АнохинСмоленская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала