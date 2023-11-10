https://ria.ru/20231110/troyka-1908667762.html
Разблокировку карты "Тройка" для поездок по МЦД сделают платной
Разблокировку карты "Тройка" для поездок по МЦД сделают платной - РИА Новости, 10.11.2023
Разблокировку карты "Тройка" для поездок по МЦД сделают платной
Разблокировка карты "Тройка" для поездок по Московским скоростным диаметрам (МЦД) скоро станет платной, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T14:22
2023-11-10T14:22
2023-11-10T14:22
москва
общество
московские центральные диаметры (мцд)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Разблокировка карты "Тройка" для поездок по Московским скоростным диаметрам (МЦД) скоро станет платной, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Большинство пассажиров диаметров оплачивают проезд и прикладывают карты к турникетам или валидаторам на входе и выходе. Но остаются те, кто не закрывает свою поездку на МЦД. В этом случае карту "Тройка" блокируют для поездок на железной дороге. Для разблокировки нужно обратиться в ж/д кассу, пока сбор за это не взимается, но скоро разблокировка станет платной", - говорится в сообщении. Также там напомнили, что прикладывая "Тройку" на выходе и завершая таким образом поездку, пассажиры имеют возможность совершать бесплатную пересадку на метро, МЦК или МЦД. Это касается и банковских карт.
https://ria.ru/20230909/mtsd-4-1895183055.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, московские центральные диаметры (мцд)
Москва, Общество, Московские центральные диаметры (МЦД)
Разблокировку карты "Тройка" для поездок по МЦД сделают платной
Дептранс: разблокировка карты "Тройка" для поездок по МЦД скоро станет платной