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Разблокировку карты "Тройка" для поездок по МЦД сделают платной - РИА Новости, 10.11.2023
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14:22 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/troyka-1908667762.html
Разблокировку карты "Тройка" для поездок по МЦД сделают платной
Разблокировку карты "Тройка" для поездок по МЦД сделают платной - РИА Новости, 10.11.2023
Разблокировку карты "Тройка" для поездок по МЦД сделают платной
Разблокировка карты "Тройка" для поездок по Московским скоростным диаметрам (МЦД) скоро станет платной, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T14:22
2023-11-10T14:22
москва
общество
московские центральные диаметры (мцд)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Разблокировка карты "Тройка" для поездок по Московским скоростным диаметрам (МЦД) скоро станет платной, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Большинство пассажиров диаметров оплачивают проезд и прикладывают карты к турникетам или валидаторам на входе и выходе. Но остаются те, кто не закрывает свою поездку на МЦД. В этом случае карту "Тройка" блокируют для поездок на железной дороге. Для разблокировки нужно обратиться в ж/д кассу, пока сбор за это не взимается, но скоро разблокировка станет платной", - говорится в сообщении. Также там напомнили, что прикладывая "Тройку" на выходе и завершая таким образом поездку, пассажиры имеют возможность совершать бесплатную пересадку на метро, МЦК или МЦД. Это касается и банковских карт.
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москва, общество, московские центральные диаметры (мцд)
Москва, Общество, Московские центральные диаметры (МЦД)
Разблокировку карты "Тройка" для поездок по МЦД сделают платной

Дептранс: разблокировка карты "Тройка" для поездок по МЦД скоро станет платной

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажир проходит с картой "Тройка" через турникет на станции метро
Пассажир проходит с картой Тройка через турникет на станции метро - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пассажир проходит с картой "Тройка" через турникет на станции метро. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Разблокировка карты "Тройка" для поездок по Московским скоростным диаметрам (МЦД) скоро станет платной, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Большинство пассажиров диаметров оплачивают проезд и прикладывают карты к турникетам или валидаторам на входе и выходе. Но остаются те, кто не закрывает свою поездку на МЦД. В этом случае карту "Тройка" блокируют для поездок на железной дороге. Для разблокировки нужно обратиться в ж/д кассу, пока сбор за это не взимается, но скоро разблокировка станет платной", - говорится в сообщении.
Также там напомнили, что прикладывая "Тройку" на выходе и завершая таким образом поездку, пассажиры имеют возможность совершать бесплатную пересадку на метро, МЦК или МЦД. Это касается и банковских карт.
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