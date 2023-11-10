https://ria.ru/20231110/troyka-1908667762.html

Разблокировку карты "Тройка" для поездок по МЦД сделают платной

Разблокировку карты "Тройка" для поездок по МЦД сделают платной - РИА Новости, 10.11.2023

Разблокировку карты "Тройка" для поездок по МЦД сделают платной

Разблокировка карты "Тройка" для поездок по Московским скоростным диаметрам (МЦД) скоро станет платной, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T14:22

2023-11-10T14:22

2023-11-10T14:22

москва

общество

московские центральные диаметры (мцд)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Разблокировка карты "Тройка" для поездок по Московским скоростным диаметрам (МЦД) скоро станет платной, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Большинство пассажиров диаметров оплачивают проезд и прикладывают карты к турникетам или валидаторам на входе и выходе. Но остаются те, кто не закрывает свою поездку на МЦД. В этом случае карту "Тройка" блокируют для поездок на железной дороге. Для разблокировки нужно обратиться в ж/д кассу, пока сбор за это не взимается, но скоро разблокировка станет платной", - говорится в сообщении. Также там напомнили, что прикладывая "Тройку" на выходе и завершая таким образом поездку, пассажиры имеют возможность совершать бесплатную пересадку на метро, МЦК или МЦД. Это касается и банковских карт.

https://ria.ru/20230909/mtsd-4-1895183055.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, общество, московские центральные диаметры (мцд)