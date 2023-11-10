https://ria.ru/20231110/trevoga-1908673270.html
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 10.11.2023
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля, сигнал тревоги также был слышен впервые за двое суток на территории всего Тель-Авива, сообщает... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T14:40
2023-11-10T14:40
2023-11-10T14:51
тель-авив
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноя - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля, сигнал тревоги также был слышен впервые за двое суток на территории всего Тель-Авива, сообщает корреспондент РИА Новости.В небе над Тель-Авивом и его пригородами активирована система ПРО "Железный купол", прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет.По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована над всей территорией тель-авивской агломерации, включая пригороды, а также в городах Ашдод, Ришон ле-Цион, Герцлия и в районе аэропорта имени Бен-Гуриона.По данным местных СМИ, над тель-авивской агломерацией было зафиксировано по меньшей мере 9 перехватов. Армейское радио сообщило, что два человека получили легкие ранения осколками.
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тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, ашдод
Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Ашдод
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
В Тель-Авиве первый раз за два дня звучит воздушная тревога
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноя - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля, сигнал тревоги также был слышен впервые за двое суток на территории всего Тель-Авива, сообщает корреспондент РИА Новости.
В небе над Тель-Авивом и его пригородами активирована система ПРО "Железный купол", прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована над всей территорией тель-авивской агломерации, включая пригороды, а также в городах Ашдод
, Ришон ле-Цион, Герцлия и в районе аэропорта имени Бен-Гуриона.
По данным местных СМИ, над тель-авивской агломерацией было зафиксировано по меньшей мере 9 перехватов. Армейское радио сообщило, что два человека получили легкие ранения осколками.
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