https://ria.ru/20231110/trevoga-1908673270.html

В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога

В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 10.11.2023

В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога

Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля, сигнал тревоги также был слышен впервые за двое суток на территории всего Тель-Авива, сообщает... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T14:40

2023-11-10T14:40

2023-11-10T14:51

тель-авив

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

ашдод

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноя - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля, сигнал тревоги также был слышен впервые за двое суток на территории всего Тель-Авива, сообщает корреспондент РИА Новости.В небе над Тель-Авивом и его пригородами активирована система ПРО "Железный купол", прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет.По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована над всей территорией тель-авивской агломерации, включая пригороды, а также в городах Ашдод, Ришон ле-Цион, Герцлия и в районе аэропорта имени Бен-Гуриона.По данным местных СМИ, над тель-авивской агломерацией было зафиксировано по меньшей мере 9 перехватов. Армейское радио сообщило, что два человека получили легкие ранения осколками.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

тель-авив

ашдод

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тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, ашдод