https://ria.ru/20231110/trevoga-1908543249.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.11.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T02:57
2023-11-10T02:57
2023-11-10T02:57
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в Полтавской области прозвучал в 23.58, в Николаевской области - в 00.02 (совпадает с мск). Примерно через полтора часа тревогу объявили в Черкасской и Кировоградской областях. Также тревога звучит в подконтрольных Киеву частях Херсонской области и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231109/vzryv-1908299151.html
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украина, полтавская область, вооруженные силы рф, николаевская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Полтавская область, Вооруженные силы РФ, Николаевская область, В мире
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги