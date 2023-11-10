https://ria.ru/20231110/terakt-1908693679.html

В Запорожской области будут судить украинца за попытку устроить теракты

В Запорожской области будут судить украинца за попытку устроить теракты - РИА Новости, 10.11.2023

В Запорожской области будут судить украинца за попытку устроить теракты

Прокуратура Запорожской области направила в суд уголовное дело в отношении гражданина Украины, обвиняемого в попытке устроить теракты на объектах с российскими... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T15:46

2023-11-10T15:46

2023-11-10T15:46

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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украина

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Прокуратура Запорожской области направила в суд уголовное дело в отношении гражданина Украины, обвиняемого в попытке устроить теракты на объектах с российскими военнослужащими, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. "Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего гражданина Украины Станислава Грудненко. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в 2023 году Грудненко вошел в террористическое сообщество, действующее против России и специальной военной операции. Обладая специальными знаниями в области минно-взрывного дела и используя свой опыт службы в вооруженных силах Украины, он выбрал три объекта, в которых располагались военнослужащие, для совершения терактов. Однако ему помешали правоохранители. Уточняется, что уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд в Ростове для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20231102/ukraina-1907036059.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, запорожская область, украина, генеральная прокуратура рф, ситуация в днр и лнр