https://ria.ru/20231110/stroitelstvo-1908695492.html

Более 20 газовых котельных построят в 2024 году в Тверской области

Более 20 газовых котельных построят в 2024 году в Тверской области - РИА Новости, 10.11.2023

Более 20 газовых котельных построят в 2024 году в Тверской области

В 2024 году в четырех муниципалитетах Тверской области построят 24 газовые котельные, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T15:52

2023-11-10T15:52

2023-11-10T15:52

тверская область

игорь руденя

марат хуснуллин

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ТВЕРЬ, 10 ноя - РИА Новости. В 2024 году в четырех муниципалитетах Тверской области построят 24 газовые котельные, сообщает пресс-служба регионального правительства. Работы выполнят в рамках региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры, реализуемой с привлечением средств ППК "Фонд развития территорий". На заседании бюджетной комиссии Тверской области, которое в четверг провел губернатор региона Игорь Руденя, принято решение о софинансировании программы из областного бюджета, говорится в сообщении. Программа Тверской области по модернизации коммунальной инфраструктуры была одобрена на заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина в апреле этого года, пояснили в пресс-службе. "Правительством Тверской области принято решение синхронизировать ее мероприятия с реализацией региональной программы газификации. Планируется провести работы по реконструкции тепловых сетей и установке блочно-модульных газовых котельных в муниципалитетах, в том числе вновь газифицируемых", - приводятся в сообщении слова Рудени. Изначальные показатели программы были скорректированы - теперь вместо 20 ранее заявленных новых котельных в муниципалитетах будет построено 24 таких объекта, а также реконструировано 7,3 километра тепловых сетей, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231109/finansirovanie-1908472412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, марат хуснуллин