https://ria.ru/20231110/stroitelstvo-1908695492.html
Более 20 газовых котельных построят в 2024 году в Тверской области
Более 20 газовых котельных построят в 2024 году в Тверской области - РИА Новости, 10.11.2023
Более 20 газовых котельных построят в 2024 году в Тверской области
В 2024 году в четырех муниципалитетах Тверской области построят 24 газовые котельные, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T15:52
2023-11-10T15:52
2023-11-10T15:52
тверская область
игорь руденя
марат хуснуллин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760398624_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_085bf53099db98f4023d4414027a3cb1.jpg
ТВЕРЬ, 10 ноя - РИА Новости. В 2024 году в четырех муниципалитетах Тверской области построят 24 газовые котельные, сообщает пресс-служба регионального правительства. Работы выполнят в рамках региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры, реализуемой с привлечением средств ППК "Фонд развития территорий". На заседании бюджетной комиссии Тверской области, которое в четверг провел губернатор региона Игорь Руденя, принято решение о софинансировании программы из областного бюджета, говорится в сообщении. Программа Тверской области по модернизации коммунальной инфраструктуры была одобрена на заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина в апреле этого года, пояснили в пресс-службе. "Правительством Тверской области принято решение синхронизировать ее мероприятия с реализацией региональной программы газификации. Планируется провести работы по реконструкции тепловых сетей и установке блочно-модульных газовых котельных в муниципалитетах, в том числе вновь газифицируемых", - приводятся в сообщении слова Рудени. Изначальные показатели программы были скорректированы - теперь вместо 20 ранее заявленных новых котельных в муниципалитетах будет построено 24 таких объекта, а также реконструировано 7,3 километра тепловых сетей, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231109/finansirovanie-1908472412.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760398624_71:0:1244:880_1920x0_80_0_0_0355d83293a8918adca8d7f9ff9d1676.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, марат хуснуллин
Тверская область, Игорь Руденя, Марат Хуснуллин
ТВЕРЬ, 10 ноя - РИА Новости. В 2024 году в четырех муниципалитетах Тверской области построят 24 газовые котельные, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Работы выполнят в рамках региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры, реализуемой с привлечением средств ППК "Фонд развития территорий". На заседании бюджетной комиссии Тверской области, которое в четверг провел губернатор региона Игорь Руденя
, принято решение о софинансировании программы из областного бюджета, говорится в сообщении.
Руденя: Тверская область увеличила финансирование АПК на 30%
Программа Тверской области по модернизации коммунальной инфраструктуры была одобрена на заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина
в апреле этого года, пояснили в пресс-службе.
"Правительством Тверской области принято решение синхронизировать ее мероприятия с реализацией региональной программы газификации. Планируется провести работы по реконструкции тепловых сетей и установке блочно-модульных газовых котельных в муниципалитетах, в том числе вновь газифицируемых", - приводятся в сообщении слова Рудени.
Изначальные показатели программы были скорректированы - теперь вместо 20 ранее заявленных новых котельных в муниципалитетах будет построено 24 таких объекта, а также реконструировано 7,3 километра тепловых сетей, пояснили в пресс-службе.