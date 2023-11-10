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Более 20 газовых котельных построят в 2024 году в Тверской области - РИА Новости, 10.11.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
15:52 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/stroitelstvo-1908695492.html
Более 20 газовых котельных построят в 2024 году в Тверской области
Более 20 газовых котельных построят в 2024 году в Тверской области - РИА Новости, 10.11.2023
Более 20 газовых котельных построят в 2024 году в Тверской области
В 2024 году в четырех муниципалитетах Тверской области построят 24 газовые котельные, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T15:52
2023-11-10T15:52
тверская область
игорь руденя
марат хуснуллин
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ТВЕРЬ, 10 ноя - РИА Новости. В 2024 году в четырех муниципалитетах Тверской области построят 24 газовые котельные, сообщает пресс-служба регионального правительства. Работы выполнят в рамках региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры, реализуемой с привлечением средств ППК "Фонд развития территорий". На заседании бюджетной комиссии Тверской области, которое в четверг провел губернатор региона Игорь Руденя, принято решение о софинансировании программы из областного бюджета, говорится в сообщении. Программа Тверской области по модернизации коммунальной инфраструктуры была одобрена на заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина в апреле этого года, пояснили в пресс-службе. "Правительством Тверской области принято решение синхронизировать ее мероприятия с реализацией региональной программы газификации. Планируется провести работы по реконструкции тепловых сетей и установке блочно-модульных газовых котельных в муниципалитетах, в том числе вновь газифицируемых", - приводятся в сообщении слова Рудени. Изначальные показатели программы были скорректированы - теперь вместо 20 ранее заявленных новых котельных в муниципалитетах будет построено 24 таких объекта, а также реконструировано 7,3 километра тепловых сетей, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231109/finansirovanie-1908472412.html
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игорь руденя, марат хуснуллин
Тверская область, Игорь Руденя, Марат Хуснуллин

Более 20 газовых котельных построят в 2024 году в Тверской области

© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : Правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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ТВЕРЬ, 10 ноя - РИА Новости. В 2024 году в четырех муниципалитетах Тверской области построят 24 газовые котельные, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Работы выполнят в рамках региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры, реализуемой с привлечением средств ППК "Фонд развития территорий". На заседании бюджетной комиссии Тверской области, которое в четверг провел губернатор региона Игорь Руденя, принято решение о софинансировании программы из областного бюджета, говорится в сообщении.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Руденя: Тверская область увеличила финансирование АПК на 30%
Вчера, 17:56
Программа Тверской области по модернизации коммунальной инфраструктуры была одобрена на заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина в апреле этого года, пояснили в пресс-службе.
"Правительством Тверской области принято решение синхронизировать ее мероприятия с реализацией региональной программы газификации. Планируется провести работы по реконструкции тепловых сетей и установке блочно-модульных газовых котельных в муниципалитетах, в том числе вновь газифицируемых", - приводятся в сообщении слова Рудени.
Изначальные показатели программы были скорректированы - теперь вместо 20 ранее заявленных новых котельных в муниципалитетах будет построено 24 таких объекта, а также реконструировано 7,3 километра тепловых сетей, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяМарат Хуснуллин
 
 
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