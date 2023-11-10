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Палестинский Красный Полумесяц сообщил о столкновениях у больницы в Газе
Палестинский Красный Полумесяц сообщил о столкновениях у больницы в Газе - РИА Новости, 10.11.2023
Палестинский Красный Полумесяц сообщил о столкновениях у больницы в Газе
Палестинское общество Красного полумесяца сообщило в соцсети X, что в настоящее время идут столкновения в районе больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа, снайперы... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:49
2023-11-10T16:49
2023-11-10T17:03
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
красный полумесяц
хамас
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Палестинское общество Красного полумесяца сообщило в соцсети X, что в настоящее время идут столкновения в районе больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа, снайперы ведут огонь, есть раненые."Сейчас ожесточенные столкновения, а снайперы оккупантов открыли огонь по больнице "Аль-Кудс", что приводит к ранениям среди перемещенных людей", - говорится в сообщении Красного полумесяца.В среду Красный полумесяц сообщил, что больница "Аль-Кудс" прекращает большую часть операций из-за нехватки топлива. Ранее палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщало, что все дороги в крупную больницу "Аль-Кудс" в Газе перекрыты из-за бомбардировок со стороны Израиля, медики не могут выехать, чтобы добраться до пострадавших.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что нанесла удар по зданию рядом с больницей "Аль-Кудс" в Газе, утверждая, что в нем были члены палестинского движения ХАМАС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, красный полумесяц, хамас
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Красный полумесяц, ХАМАС
Палестинский Красный Полумесяц сообщил о столкновениях у больницы в Газе
Палестинский Красный Полумесяц заявил о столкновениях у больницы Аль-Кудс в Газе