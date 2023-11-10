https://ria.ru/20231110/stolknoveniya-1908715182.html

Палестинский Красный Полумесяц сообщил о столкновениях у больницы в Газе

Палестинский Красный Полумесяц сообщил о столкновениях у больницы в Газе - РИА Новости, 10.11.2023

Палестинский Красный Полумесяц сообщил о столкновениях у больницы в Газе

Палестинское общество Красного полумесяца сообщило в соцсети X, что в настоящее время идут столкновения в районе больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа, снайперы... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T16:49

2023-11-10T16:49

2023-11-10T17:03

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

красный полумесяц

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905423813_0:31:3072:1759_1920x0_80_0_0_39686c7b77f8782c77a17db281ecdefb.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Палестинское общество Красного полумесяца сообщило в соцсети X, что в настоящее время идут столкновения в районе больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа, снайперы ведут огонь, есть раненые."Сейчас ожесточенные столкновения, а снайперы оккупантов открыли огонь по больнице "Аль-Кудс", что приводит к ранениям среди перемещенных людей", - говорится в сообщении Красного полумесяца.В среду Красный полумесяц сообщил, что больница "Аль-Кудс" прекращает большую часть операций из-за нехватки топлива. Ранее палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщало, что все дороги в крупную больницу "Аль-Кудс" в Газе перекрыты из-за бомбардировок со стороны Израиля, медики не могут выехать, чтобы добраться до пострадавших.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что нанесла удар по зданию рядом с больницей "Аль-Кудс" в Газе, утверждая, что в нем были члены палестинского движения ХАМАС.

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, красный полумесяц, хамас