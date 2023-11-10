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Палестинский Красный Полумесяц сообщил о столкновениях у больницы в Газе - РИА Новости, 10.11.2023
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16:49 10.11.2023 (обновлено: 17:03 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/stolknoveniya-1908715182.html
Палестинский Красный Полумесяц сообщил о столкновениях у больницы в Газе
Палестинский Красный Полумесяц сообщил о столкновениях у больницы в Газе - РИА Новости, 10.11.2023
Палестинский Красный Полумесяц сообщил о столкновениях у больницы в Газе
Палестинское общество Красного полумесяца сообщило в соцсети X, что в настоящее время идут столкновения в районе больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа, снайперы... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:49
2023-11-10T17:03
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
красный полумесяц
хамас
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Палестинское общество Красного полумесяца сообщило в соцсети X, что в настоящее время идут столкновения в районе больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа, снайперы ведут огонь, есть раненые.&quot;Сейчас ожесточенные столкновения, а снайперы оккупантов открыли огонь по больнице &quot;Аль-Кудс&quot;, что приводит к ранениям среди перемещенных людей&quot;, - говорится в сообщении Красного полумесяца.В среду Красный полумесяц сообщил, что больница "Аль-Кудс" прекращает большую часть операций из-за нехватки топлива. Ранее палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщало, что все дороги в крупную больницу "Аль-Кудс" в Газе перекрыты из-за бомбардировок со стороны Израиля, медики не могут выехать, чтобы добраться до пострадавших.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что нанесла удар по зданию рядом с больницей "Аль-Кудс" в Газе, утверждая, что в нем были члены палестинского движения ХАМАС.
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, красный полумесяц, хамас
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Красный полумесяц, ХАМАС
Палестинский Красный Полумесяц сообщил о столкновениях у больницы в Газе

Палестинский Красный Полумесяц заявил о столкновениях у больницы Аль-Кудс в Газе

© AP Photo / Mohammed DahmanСитуация в сектора Газа
Ситуация в сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Mohammed Dahman
Ситуация в сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Палестинское общество Красного полумесяца сообщило в соцсети X, что в настоящее время идут столкновения в районе больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа, снайперы ведут огонь, есть раненые.
«

"Сейчас ожесточенные столкновения, а снайперы оккупантов открыли огонь по больнице "Аль-Кудс", что приводит к ранениям среди перемещенных людей", - говорится в сообщении Красного полумесяца.

В среду Красный полумесяц сообщил, что больница "Аль-Кудс" прекращает большую часть операций из-за нехватки топлива. Ранее палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщало, что все дороги в крупную больницу "Аль-Кудс" в Газе перекрыты из-за бомбардировок со стороны Израиля, медики не могут выехать, чтобы добраться до пострадавших.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что нанесла удар по зданию рядом с больницей "Аль-Кудс" в Газе, утверждая, что в нем были члены палестинского движения ХАМАС.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильКрасный полумесяцХАМАС
 
 
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