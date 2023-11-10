https://ria.ru/20231110/stabilizatsiya-1908699387.html
В Белом доме заявили, что хотят добиться стабилизации отношений с КНР
В Белом доме заявили, что хотят добиться стабилизации отношений с КНР - РИА Новости, 10.11.2023
В Белом доме заявили, что хотят добиться стабилизации отношений с КНР
Президент США Джо Байден, принимая решение о проведении встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, рассчитывает добиться стабилизации отношений между двумя... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:05
2023-11-10T16:05
2023-11-10T16:05
в мире
сша
китай
джо байден
си цзиньпин
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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден, принимая решение о проведении встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, рассчитывает добиться стабилизации отношений между двумя странами, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. "Мы рассчитываем стабилизировать отношения (с КНР) таким образом, чтобы это послужило интересам наших партнеров и союзов, а также интересам американского народа", - сказал чиновник Белого дома. Среди тем, которые будут обсуждаться на предстоящей очной встрече Байдена и Си Цзиньпина, по его словам, будут фигурировать в том числе Украина, Россия и ситуация на Ближнем Востоке. Помимо этого, как проинформировал представитель Белого дома, лидер США намерен затронуть вопрос якобы попыток Пекина вмешаться в намеченные на следующий год президентские выборы.
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин
В мире, США, Китай, Джо Байден, Си Цзиньпин
В Белом доме заявили, что хотят добиться стабилизации отношений с КНР
Белый дом: США хотят добиться стабилизации отношений с КНР на саммите лидеров