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В Белом доме заявили, что хотят добиться стабилизации отношений с КНР - РИА Новости, 10.11.2023
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16:05 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/stabilizatsiya-1908699387.html
В Белом доме заявили, что хотят добиться стабилизации отношений с КНР
В Белом доме заявили, что хотят добиться стабилизации отношений с КНР - РИА Новости, 10.11.2023
В Белом доме заявили, что хотят добиться стабилизации отношений с КНР
Президент США Джо Байден, принимая решение о проведении встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, рассчитывает добиться стабилизации отношений между двумя... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:05
2023-11-10T16:05
в мире
сша
китай
джо байден
си цзиньпин
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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден, принимая решение о проведении встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, рассчитывает добиться стабилизации отношений между двумя странами, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. "Мы рассчитываем стабилизировать отношения (с КНР) таким образом, чтобы это послужило интересам наших партнеров и союзов, а также интересам американского народа", - сказал чиновник Белого дома. Среди тем, которые будут обсуждаться на предстоящей очной встрече Байдена и Си Цзиньпина, по его словам, будут фигурировать в том числе Украина, Россия и ситуация на Ближнем Востоке. Помимо этого, как проинформировал представитель Белого дома, лидер США намерен затронуть вопрос якобы попыток Пекина вмешаться в намеченные на следующий год президентские выборы.
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в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин
В мире, США, Китай, Джо Байден, Си Цзиньпин
В Белом доме заявили, что хотят добиться стабилизации отношений с КНР

Белый дом: США хотят добиться стабилизации отношений с КНР на саммите лидеров

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден, принимая решение о проведении встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, рассчитывает добиться стабилизации отношений между двумя странами, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
"Мы рассчитываем стабилизировать отношения (с КНР) таким образом, чтобы это послужило интересам наших партнеров и союзов, а также интересам американского народа", - сказал чиновник Белого дома.
Среди тем, которые будут обсуждаться на предстоящей очной встрече Байдена и Си Цзиньпина, по его словам, будут фигурировать в том числе Украина, Россия и ситуация на Ближнем Востоке.
Помимо этого, как проинформировал представитель Белого дома, лидер США намерен затронуть вопрос якобы попыток Пекина вмешаться в намеченные на следующий год президентские выборы.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром
31 октября, 08:00
 
В миреСШАКитайДжо БайденСи Цзиньпин
 
 
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