https://ria.ru/20231110/stabilizatsiya-1908699387.html

В Белом доме заявили, что хотят добиться стабилизации отношений с КНР

В Белом доме заявили, что хотят добиться стабилизации отношений с КНР - РИА Новости, 10.11.2023

В Белом доме заявили, что хотят добиться стабилизации отношений с КНР

Президент США Джо Байден, принимая решение о проведении встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, рассчитывает добиться стабилизации отношений между двумя... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T16:05

2023-11-10T16:05

2023-11-10T16:05

в мире

сша

китай

джо байден

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден, принимая решение о проведении встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, рассчитывает добиться стабилизации отношений между двумя странами, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. "Мы рассчитываем стабилизировать отношения (с КНР) таким образом, чтобы это послужило интересам наших партнеров и союзов, а также интересам американского народа", - сказал чиновник Белого дома. Среди тем, которые будут обсуждаться на предстоящей очной встрече Байдена и Си Цзиньпина, по его словам, будут фигурировать в том числе Украина, Россия и ситуация на Ближнем Востоке. Помимо этого, как проинформировал представитель Белого дома, лидер США намерен затронуть вопрос якобы попыток Пекина вмешаться в намеченные на следующий год президентские выборы.

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

сша

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин