https://ria.ru/20231110/spetsoperatsiya-1908703706.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 10.11.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении

Российские военнослужащие за прошедшую неделю отразили 16 атак украинских войск на донецком направлении, потери Киева составили более 1590 солдат, сообщило... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T16:16

2023-11-10T16:16

2023-11-10T16:40

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшую неделю отразили 16 атак украинских войск на донецком направлении, потери Киева составили более 1590 солдат, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."За прошедшую неделю российскими подразделениями отражено 16 атак противника. Потери ВСУ составили более 1590 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии и три боевые машины РСЗО", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Донецком направлении группировка войск "Юг" нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Марьинки, Курдюмовки, Богдановки, Андреевки и Клещеевки Донецкой народной республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

клещеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, россия, клещеевка, вооруженные силы украины, украина