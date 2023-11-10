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В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 10.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:16 10.11.2023 (обновлено: 16:40 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/spetsoperatsiya-1908703706.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 10.11.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении
Российские военнослужащие за прошедшую неделю отразили 16 атак украинских войск на донецком направлении, потери Киева составили более 1590 солдат, сообщило... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:16
2023-11-10T16:40
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
клещеевка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшую неделю отразили 16 атак украинских войск на донецком направлении, потери Киева составили более 1590 солдат, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."За прошедшую неделю российскими подразделениями отражено 16 атак противника. Потери ВСУ составили более 1590 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии и три боевые машины РСЗО", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Донецком направлении группировка войск "Юг" нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Марьинки, Курдюмовки, Богдановки, Андреевки и Клещеевки Донецкой народной республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, киев, россия, клещеевка, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Клещеевка, Вооруженные силы Украины, Украина
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ за неделю потеряли на Донецком направлении более 1590 военных

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшую неделю отразили 16 атак украинских войск на донецком направлении, потери Киева составили более 1590 солдат, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«
"За прошедшую неделю российскими подразделениями отражено 16 атак противника. Потери ВСУ составили более 1590 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии и три боевые машины РСЗО", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на Донецком направлении группировка войск "Юг" нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Марьинки, Курдюмовки, Богдановки, Андреевки и Клещеевки Донецкой народной республики.
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