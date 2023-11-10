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В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю - РИА Новости, 10.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:09 10.11.2023 (обновлено: 16:15 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/spetsoperatsiya-1908701301.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю - РИА Новости, 10.11.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю
Российские подразделения уничтожили в течение недели на херсонском направлении до 505 украинских военнослужащих, 18 орудий полевой артиллерии, 15 лодок и 25... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:09
2023-11-10T16:15
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
херсонская область
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение недели на херсонском направлении до 505 украинских военнослужащих, 18 орудий полевой артиллерии, 15 лодок и 25 автомобилей, 26 украинских военных сдались в плен, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На Херсонском направлении противник предпринимал неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра, в ходе которых нанесено поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ. В результате активных упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии потери противника за неделю составили до 505 военнослужащих, 18 орудий полевой артиллерии, 15 лодок и 25 автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, отметили в Минобороны, в течение недели на данном направлении сдались в плен 26 украинских военнослужащих.
херсонская область
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю

МО: ВСУ за неделю потеряли потеряли до 505 военных на Херсонском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной артиллерийской батареи
Боевая работа реактивной артиллерийской батареи - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа реактивной артиллерийской батареи. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение недели на херсонском направлении до 505 украинских военнослужащих, 18 орудий полевой артиллерии, 15 лодок и 25 автомобилей, 26 украинских военных сдались в плен, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении противник предпринимал неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра, в ходе которых нанесено поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ. В результате активных упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии потери противника за неделю составили до 505 военнослужащих, 18 орудий полевой артиллерии, 15 лодок и 25 автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, отметили в Минобороны, в течение недели на данном направлении сдались в плен 26 украинских военнослужащих.
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