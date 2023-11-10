https://ria.ru/20231110/sovetnik-1908540417.html
Главный советник Байдена по делам Европы уходит в отставку, сообщили СМИ
Главный советник Байдена по делам Европы уходит в отставку, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.11.2023
Главный советник Байдена по делам Европы уходит в отставку, сообщили СМИ
Аманда Слоут, курирующая европейское направление в совете национальной безопасности США, уходит в отставку после трех лет работы в команде президента Джо... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T01:30
2023-11-10T01:30
2023-11-10T01:30
украина
сша
европа
джо байден
politico
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149912/91/1499129148_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_af3b462e95f9d33c4e3851f292bbd85d.jpg
ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. Аманда Слоут, курирующая европейское направление в совете национальной безопасности США, уходит в отставку после трех лет работы в команде президента Джо Байдена, сообщило издание Politico. На посту старшего директора по европейским делам Слоут была, по выражению Politico, "тихой, но ключевой фигурой" в восстановлении отношений США c традиционными союзниками в Старом свете и выстраивании с началом конфликта на Украине единого фронта против России. "Это были потрясающие три года, но пришло время. Я устала", - цитирует Politico саму чиновницу. Издание пишет, что Слоут "месяцами недосыпала", координируя совместный с европейскими союзниками ответ на российскую военную спецоперацию, включая многомиллиардную помощь Киеву. Она сопровождала Байдена в восьми поездках в Европу, в том числе на пять саммитов НАТО и два саммита Евросоюза, подсчитало издание. Слоут играла ключевую роль в повышении значимости "бухарестской девятки" - группы ориентированных на США восточноевропейских стран-членов НАТО. В публикации говорится, что в ближайших планах Слоут провести День благодарения с семьей, съездить в Индию для занятий йогой и побывать в Европе прежде, чем вернуться к работе.
https://ria.ru/20231103/sovetnik-1907263399.html
https://ria.ru/20231102/es-1906847769.html
украина
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149912/91/1499129148_135:0:2266:1598_1920x0_80_0_0_fc64f4286230945601c5404ee5c46eda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, европа, джо байден, politico, нато, в мире
Украина, США, Европа, Джо Байден, Politico, НАТО, В мире
Главный советник Байдена по делам Европы уходит в отставку, сообщили СМИ
Politico: главный советник Байдена по делам Европы Слоут уходит в отставку