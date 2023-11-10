https://ria.ru/20231110/sovetnik-1908540417.html

Главный советник Байдена по делам Европы уходит в отставку, сообщили СМИ

Главный советник Байдена по делам Европы уходит в отставку, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.11.2023

Главный советник Байдена по делам Европы уходит в отставку, сообщили СМИ

Аманда Слоут, курирующая европейское направление в совете национальной безопасности США, уходит в отставку после трех лет работы в команде президента Джо... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T01:30

2023-11-10T01:30

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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. Аманда Слоут, курирующая европейское направление в совете национальной безопасности США, уходит в отставку после трех лет работы в команде президента Джо Байдена, сообщило издание Politico. На посту старшего директора по европейским делам Слоут была, по выражению Politico, "тихой, но ключевой фигурой" в восстановлении отношений США c традиционными союзниками в Старом свете и выстраивании с началом конфликта на Украине единого фронта против России. "Это были потрясающие три года, но пришло время. Я устала", - цитирует Politico саму чиновницу. Издание пишет, что Слоут "месяцами недосыпала", координируя совместный с европейскими союзниками ответ на российскую военную спецоперацию, включая многомиллиардную помощь Киеву. Она сопровождала Байдена в восьми поездках в Европу, в том числе на пять саммитов НАТО и два саммита Евросоюза, подсчитало издание. Слоут играла ключевую роль в повышении значимости "бухарестской девятки" - группы ориентированных на США восточноевропейских стран-членов НАТО. В публикации говорится, что в ближайших планах Слоут провести День благодарения с семьей, съездить в Индию для занятий йогой и побывать в Европе прежде, чем вернуться к работе.

https://ria.ru/20231103/sovetnik-1907263399.html

https://ria.ru/20231102/es-1906847769.html

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сша

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украина, сша, европа, джо байден, politico, нато, в мире