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Главный советник Байдена по делам Европы уходит в отставку, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.11.2023
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01:30 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/sovetnik-1908540417.html
Главный советник Байдена по делам Европы уходит в отставку, сообщили СМИ
Главный советник Байдена по делам Европы уходит в отставку, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.11.2023
Главный советник Байдена по делам Европы уходит в отставку, сообщили СМИ
Аманда Слоут, курирующая европейское направление в совете национальной безопасности США, уходит в отставку после трех лет работы в команде президента Джо... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T01:30
2023-11-10T01:30
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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. Аманда Слоут, курирующая европейское направление в совете национальной безопасности США, уходит в отставку после трех лет работы в команде президента Джо Байдена, сообщило издание Politico. На посту старшего директора по европейским делам Слоут была, по выражению Politico, "тихой, но ключевой фигурой" в восстановлении отношений США c традиционными союзниками в Старом свете и выстраивании с началом конфликта на Украине единого фронта против России. "Это были потрясающие три года, но пришло время. Я устала", - цитирует Politico саму чиновницу. Издание пишет, что Слоут "месяцами недосыпала", координируя совместный с европейскими союзниками ответ на российскую военную спецоперацию, включая многомиллиардную помощь Киеву. Она сопровождала Байдена в восьми поездках в Европу, в том числе на пять саммитов НАТО и два саммита Евросоюза, подсчитало издание. Слоут играла ключевую роль в повышении значимости "бухарестской девятки" - группы ориентированных на США восточноевропейских стран-членов НАТО. В публикации говорится, что в ближайших планах Слоут провести День благодарения с семьей, съездить в Индию для занятий йогой и побывать в Европе прежде, чем вернуться к работе.
https://ria.ru/20231103/sovetnik-1907263399.html
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украина, сша, европа, джо байден, politico, нато, в мире
Украина, США, Европа, Джо Байден, Politico, НАТО, В мире
Главный советник Байдена по делам Европы уходит в отставку, сообщили СМИ

Politico: главный советник Байдена по делам Европы Слоут уходит в отставку

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги США и Европейского совета. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. Аманда Слоут, курирующая европейское направление в совете национальной безопасности США, уходит в отставку после трех лет работы в команде президента Джо Байдена, сообщило издание Politico.
На посту старшего директора по европейским делам Слоут была, по выражению Politico, "тихой, но ключевой фигурой" в восстановлении отношений США c традиционными союзниками в Старом свете и выстраивании с началом конфликта на Украине единого фронта против России.
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"Это были потрясающие три года, но пришло время. Я устала", - цитирует Politico саму чиновницу.
Издание пишет, что Слоут "месяцами недосыпала", координируя совместный с европейскими союзниками ответ на российскую военную спецоперацию, включая многомиллиардную помощь Киеву.
Она сопровождала Байдена в восьми поездках в Европу, в том числе на пять саммитов НАТО и два саммита Евросоюза, подсчитало издание. Слоут играла ключевую роль в повышении значимости "бухарестской девятки" - группы ориентированных на США восточноевропейских стран-членов НАТО.
В публикации говорится, что в ближайших планах Слоут провести День благодарения с семьей, съездить в Индию для занятий йогой и побывать в Европе прежде, чем вернуться к работе.
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