https://ria.ru/20231110/sovet-1908596035.html

В Норвегии пообещали не дискриминировать Россию в Арктическом совете

В Норвегии пообещали не дискриминировать Россию в Арктическом совете - РИА Новости, 10.11.2023

В Норвегии пообещали не дискриминировать Россию в Арктическом совете

В Норвегии заявили, что не будут прибегать к дискриминационным мерам по допуску стран-участников Арктического совета на заседания руководящих и рабочих органов... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T11:13

2023-11-10T11:13

2023-11-10T11:13

россия

норвегия

николай корчунов

арктический совет

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. В Норвегии заявили, что не будут прибегать к дискриминационным мерам по допуску стран-участников Арктического совета на заседания руководящих и рабочих органов организации, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в Арктическом совете от РФ Николай Корчунов. "Норвежское председательство в Арктическом совете ранее заверяло, что дискриминации к какой-либо из стран с точки зрения приглашения, допуска на заседания руководящих и рабочих органов Арктического совета не будет. Пока мы не видим дискриминации", - сказал Корчунов в кулуарах V Международного муниципального форума БРИКС+. Он добавил, что пока что нет информации о том, когда и где пройдёт министерская встреча Арктического совета и кто будет представлять на ней Россию.

https://ria.ru/20231110/arktika-1908514654.html

россия

норвегия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, норвегия, николай корчунов, арктический совет