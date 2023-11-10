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В Норвегии пообещали не дискриминировать Россию в Арктическом совете - РИА Новости, 10.11.2023
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11:13 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/sovet-1908596035.html
В Норвегии пообещали не дискриминировать Россию в Арктическом совете
В Норвегии пообещали не дискриминировать Россию в Арктическом совете - РИА Новости, 10.11.2023
В Норвегии пообещали не дискриминировать Россию в Арктическом совете
В Норвегии заявили, что не будут прибегать к дискриминационным мерам по допуску стран-участников Арктического совета на заседания руководящих и рабочих органов... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T11:13
2023-11-10T11:13
россия
норвегия
николай корчунов
арктический совет
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. В Норвегии заявили, что не будут прибегать к дискриминационным мерам по допуску стран-участников Арктического совета на заседания руководящих и рабочих органов организации, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в Арктическом совете от РФ Николай Корчунов. "Норвежское председательство в Арктическом совете ранее заверяло, что дискриминации к какой-либо из стран с точки зрения приглашения, допуска на заседания руководящих и рабочих органов Арктического совета не будет. Пока мы не видим дискриминации", - сказал Корчунов в кулуарах V Международного муниципального форума БРИКС+. Он добавил, что пока что нет информации о том, когда и где пройдёт министерская встреча Арктического совета и кто будет представлять на ней Россию.
https://ria.ru/20231110/arktika-1908514654.html
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россия, норвегия, николай корчунов, арктический совет
Россия, Норвегия, Николай Корчунов, Арктический совет
В Норвегии пообещали не дискриминировать Россию в Арктическом совете

Посол: в Норвегии пообещали не дискриминировать Россию в Арктическом совете

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц Арктического совета на Северном полюсе
Флаги стран-участниц Арктического совета на Северном полюсе - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Флаги стран-участниц Арктического совета на Северном полюсе. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. В Норвегии заявили, что не будут прибегать к дискриминационным мерам по допуску стран-участников Арктического совета на заседания руководящих и рабочих органов организации, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в Арктическом совете от РФ Николай Корчунов.
"Норвежское председательство в Арктическом совете ранее заверяло, что дискриминации к какой-либо из стран с точки зрения приглашения, допуска на заседания руководящих и рабочих органов Арктического совета не будет. Пока мы не видим дискриминации", - сказал Корчунов в кулуарах V Международного муниципального форума БРИКС+.
Он добавил, что пока что нет информации о том, когда и где пройдёт министерская встреча Арктического совета и кто будет представлять на ней Россию.
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РоссияНорвегияНиколай КорчуновАрктический совет
 
 
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