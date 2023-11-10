https://ria.ru/20231110/soveschanie-1908635983.html
Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 10.11.2023
Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет в Ново-Огарево совещание с постоянными членами Совбеза России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:03
2023-11-10T13:03
2023-11-10T13:03
дмитрий песков
владимир путин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет в Ново-Огарево совещание с постоянными членами Совбеза России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Сегодня президент в Ново-Огарево проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза и проведет ряд непубличных рабочих встреч", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20231102/rossiya-1906860090.html
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дмитрий песков, владимир путин, совет безопасности рф
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ
Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Песков: Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза