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В Японии прокомментировали выход России из соглашения по ликвидации ЯО - РИА Новости, 10.11.2023
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05:53 10.11.2023 (обновлено: 11:15 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/soglashenie-1908549566.html
В Японии прокомментировали выход России из соглашения по ликвидации ЯО
В Японии прокомментировали выход России из соглашения по ликвидации ЯО - РИА Новости, 10.11.2023
В Японии прокомментировали выход России из соглашения по ликвидации ЯО
Япония сожалеет из-за намерений Москвы прекратить действие двустороннего соглашения в области ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия, заявил РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T05:53
2023-11-10T11:15
япония
токио
россия
хирокадзу мацуно
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ТОКИО, 10 ноя — РИА Новости. Япония сожалеет из-за намерений Москвы прекратить действие двустороннего соглашения в области ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия, заявил генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно.&quot;Вызывает сожаление, что это (решение прекратить действия соглашения. — Прим. ред.) было сделано без предварительного уведомления Японии, обнародование произошло в одностороннем порядке&quot;, — сказал чиновник.Документ о расторжении соглашения с Токио, подписанного в 1993 году, появился накануне на сайте официального опубликования правовых актов. Уведомить японскую сторону о принятом решении поручили МИД России.Как неоднократно подчеркивали на Смоленской площади, после начала спецоперации Токио проводит откровенно враждебный курс в отношении России. Дипломаты указывали на введение санкций против Москвы, передачу оружия Киеву, разжигание русофобских настроений в японском обществе и рост военной активности Японии, США и НАТО рядом с дальневосточными рубежами России.В МИД отметили, что в таких условиях Москва не видит возможности продолжать с Токио ранее имевший место диалог о подготовке мирного договора, цель которого заключалась в заложении фундамента для долгосрочных добрососедских отношений. В России предупредили, что продолжат жестко реагировать на новые конфронтационные выпады Японии.
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япония, токио, россия, хирокадзу мацуно
Япония, Токио, Россия, Хирокадзу Мацуно
В Японии прокомментировали выход России из соглашения по ликвидации ЯО

В Японии выразили сожаление из-за выхода России из соглашения по ликвидации ЯО

CC BY 4.0 / Cabinet Public Relations Office / Kantei: the official residence of the Prime Minister of Japan (cropped)Резиденция премьер-министра Японии в Токио
Резиденция премьер-министра Японии в Токио - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
CC BY 4.0 / Cabinet Public Relations Office / Kantei: the official residence of the Prime Minister of Japan (cropped)
Резиденция премьер-министра Японии в Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 10 ноя — РИА Новости. Япония сожалеет из-за намерений Москвы прекратить действие двустороннего соглашения в области ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия, заявил генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно.
«

"Вызывает сожаление, что это (решение прекратить действия соглашения. — Прим. ред.) было сделано без предварительного уведомления Японии, обнародование произошло в одностороннем порядке", — сказал чиновник.

Документ о расторжении соглашения с Токио, подписанного в 1993 году, появился накануне на сайте официального опубликования правовых актов. Уведомить японскую сторону о принятом решении поручили МИД России.
Как неоднократно подчеркивали на Смоленской площади, после начала спецоперации Токио проводит откровенно враждебный курс в отношении России. Дипломаты указывали на введение санкций против Москвы, передачу оружия Киеву, разжигание русофобских настроений в японском обществе и рост военной активности Японии, США и НАТО рядом с дальневосточными рубежами России.
В МИД отметили, что в таких условиях Москва не видит возможности продолжать с Токио ранее имевший место диалог о подготовке мирного договора, цель которого заключалась в заложении фундамента для долгосрочных добрососедских отношений. В России предупредили, что продолжат жестко реагировать на новые конфронтационные выпады Японии.
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Тяжелый выбор. В Японии пришли в ужас от последствий санкций против России
2 ноября, 12:14
 
ЯпонияТокиоРоссияХирокадзу Мацуно
 
 
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