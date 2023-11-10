https://ria.ru/20231110/soglashenie-1908549566.html

В Японии прокомментировали выход России из соглашения по ликвидации ЯО

В Японии прокомментировали выход России из соглашения по ликвидации ЯО - РИА Новости, 10.11.2023

В Японии прокомментировали выход России из соглашения по ликвидации ЯО

Япония сожалеет из-за намерений Москвы прекратить действие двустороннего соглашения в области ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия, заявил РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T05:53

2023-11-10T05:53

2023-11-10T11:15

япония

токио

россия

хирокадзу мацуно

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908594994_0:14:1520:869_1920x0_80_0_0_d0c3cfab99b4965bc9769b4d8a2b86dd.jpg

ТОКИО, 10 ноя — РИА Новости. Япония сожалеет из-за намерений Москвы прекратить действие двустороннего соглашения в области ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия, заявил генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно."Вызывает сожаление, что это (решение прекратить действия соглашения. — Прим. ред.) было сделано без предварительного уведомления Японии, обнародование произошло в одностороннем порядке", — сказал чиновник.Документ о расторжении соглашения с Токио, подписанного в 1993 году, появился накануне на сайте официального опубликования правовых актов. Уведомить японскую сторону о принятом решении поручили МИД России.Как неоднократно подчеркивали на Смоленской площади, после начала спецоперации Токио проводит откровенно враждебный курс в отношении России. Дипломаты указывали на введение санкций против Москвы, передачу оружия Киеву, разжигание русофобских настроений в японском обществе и рост военной активности Японии, США и НАТО рядом с дальневосточными рубежами России.В МИД отметили, что в таких условиях Москва не видит возможности продолжать с Токио ранее имевший место диалог о подготовке мирного договора, цель которого заключалась в заложении фундамента для долгосрочных добрососедских отношений. В России предупредили, что продолжат жестко реагировать на новые конфронтационные выпады Японии.

https://ria.ru/20231102/uzhas-1906890555.html

япония

токио

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

япония, токио, россия, хирокадзу мацуно