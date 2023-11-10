Белгородская митрополия передала на СВО бронированную машину скорой помощи
Белгородская митрополия передала в зону СВО бронированную машину скорой помощи
© Фото : Белгородская и Старооскольская епархияБронированная машина скорой помощи, переданная бойцам в зону СВО, Белгородской митрополией
© Фото : Белгородская и Старооскольская епархия
Бронированная машина скорой помощи, переданная бойцам в зону СВО, Белгородской митрополией
БЕЛГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Белгородская митрополия передала военнослужащим бронированную машину скорой помощи, перед отправкой в зону СВО митрополит Иоанн провел освящение автомобиля, сообщили в пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии.
"Машина на базе "Нивы" класс "Б" позволит прибывать к бойцам в самые труднодоступные участки", - говорится в сообщении на сайте епархии.
© Фото : Белгородская и Старооскольская епархияБронированная машина скорой помощи, переданная бойцам в зону СВО, Белгородской митрополией
Бронированная машина скорой помощи, переданная бойцам в зону СВО, Белгородской митрополией
© Фото : Белгородская и Старооскольская епархия
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© Фото : Белгородская и Старооскольская епархияБронированная машина скорой помощи, переданная бойцам в зону СВО, Белгородской митрополией
Бронированная машина скорой помощи, переданная бойцам в зону СВО, Белгородской митрополией
© Фото : Белгородская и Старооскольская епархия
2 из 2
Бронированная машина скорой помощи, переданная бойцам в зону СВО, Белгородской митрополией
© Фото : Белгородская и Старооскольская епархия
1 из 2
Бронированная машина скорой помощи, переданная бойцам в зону СВО, Белгородской митрополией
© Фото : Белгородская и Старооскольская епархия
2 из 2
Уточняется, что перед отправкой автомобиля в зону СВО митрополит Иоанн совершил чин освящения.
По данным пресс-службы, транспортное средство оснащено специальным оборудованием и обеспечена всеми необходимыми медикаментами и расходными материалами. Машина поможет доставлять раненых от палаточной реанимации до стационарного пункта пребывания, а также проводить все необходимые реанимационные действия.
В епархии отметили, что в салоне машины установлены современные медицинские приборы, включая электрокардиограф и экран мониторинга для наблюдения за состоянием пациента, а также аппарат искусственной вентиляции легких. Всё это позволит медицинскому персоналу оказывать экстренную медицинскую помощь на самом высоком уровне и способствовать успешным реанимационным процедурам.