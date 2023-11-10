Рейтинг@Mail.ru
Белгородская митрополия передала на СВО бронированную машину скорой помощи - РИА Новости, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
09:40 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/skoraya-1908566200.html
Белгородская митрополия передала на СВО бронированную машину скорой помощи
Белгородская митрополия передала на СВО бронированную машину скорой помощи - РИА Новости, 10.11.2023
Белгородская митрополия передала на СВО бронированную машину скорой помощи
Белгородская митрополия передала военнослужащим бронированную машину скорой помощи, перед отправкой в зону СВО митрополит Иоанн провел освящение автомобиля,... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T09:40
2023-11-10T09:40
надежные люди
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908562001_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_5aa2b777945c9c8ba07cc2fa8b046e59.jpg
БЕЛГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Белгородская митрополия передала военнослужащим бронированную машину скорой помощи, перед отправкой в зону СВО митрополит Иоанн провел освящение автомобиля, сообщили в пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии. "Машина на базе "Нивы" класс "Б" позволит прибывать к бойцам в самые труднодоступные участки", - говорится в сообщении на сайте епархии. Уточняется, что перед отправкой автомобиля в зону СВО митрополит Иоанн совершил чин освящения. По данным пресс-службы, транспортное средство оснащено специальным оборудованием и обеспечена всеми необходимыми медикаментами и расходными материалами. Машина поможет доставлять раненых от палаточной реанимации до стационарного пункта пребывания, а также проводить все необходимые реанимационные действия. В епархии отметили, что в салоне машины установлены современные медицинские приборы, включая электрокардиограф и экран мониторинга для наблюдения за состоянием пациента, а также аппарат искусственной вентиляции легких. Всё это позволит медицинскому персоналу оказывать экстренную медицинскую помощь на самом высоком уровне и способствовать успешным реанимационным процедурам.
https://ria.ru/20231110/pomosch-1908491964.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908562001_88:0:1512:1068_1920x0_80_0_0_d406211d431d0e385097273d7b1cb28d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область
Надежные люди, Белгородская область
Белгородская митрополия передала на СВО бронированную машину скорой помощи

Белгородская митрополия передала в зону СВО бронированную машину скорой помощи

© Фото : Белгородская и Старооскольская епархияБронированная машина скорой помощи, переданная бойцам в зону СВО, Белгородской митрополией
Бронированная машина скорой помощи, переданная бойцам в зону СВО, Белгородской митрополией - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : Белгородская и Старооскольская епархия
Бронированная машина скорой помощи, переданная бойцам в зону СВО, Белгородской митрополией
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Белгородская митрополия передала военнослужащим бронированную машину скорой помощи, перед отправкой в зону СВО митрополит Иоанн провел освящение автомобиля, сообщили в пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии.
"Машина на базе "Нивы" класс "Б" позволит прибывать к бойцам в самые труднодоступные участки", - говорится в сообщении на сайте епархии.
© Фото : Белгородская и Старооскольская епархияБронированная машина скорой помощи, переданная бойцам в зону СВО, Белгородской митрополией
Бронированная машина скорой помощи, переданная бойцам в зону СВО, Белгородской митрополией
Бронированная машина скорой помощи, переданная бойцам в зону СВО, Белгородской митрополией
© Фото : Белгородская и Старооскольская епархия
1 из 2
© Фото : Белгородская и Старооскольская епархияБронированная машина скорой помощи, переданная бойцам в зону СВО, Белгородской митрополией
Бронированная машина скорой помощи, переданная бойцам в зону СВО, Белгородской митрополией
Бронированная машина скорой помощи, переданная бойцам в зону СВО, Белгородской митрополией
© Фото : Белгородская и Старооскольская епархия
2 из 2
Бронированная машина скорой помощи, переданная бойцам в зону СВО, Белгородской митрополией
© Фото : Белгородская и Старооскольская епархия
1 из 2
Бронированная машина скорой помощи, переданная бойцам в зону СВО, Белгородской митрополией
© Фото : Белгородская и Старооскольская епархия
2 из 2
Уточняется, что перед отправкой автомобиля в зону СВО митрополит Иоанн совершил чин освящения.
По данным пресс-службы, транспортное средство оснащено специальным оборудованием и обеспечена всеми необходимыми медикаментами и расходными материалами. Машина поможет доставлять раненых от палаточной реанимации до стационарного пункта пребывания, а также проводить все необходимые реанимационные действия.
В епархии отметили, что в салоне машины установлены современные медицинские приборы, включая электрокардиограф и экран мониторинга для наблюдения за состоянием пациента, а также аппарат искусственной вентиляции легких. Всё это позволит медицинскому персоналу оказывать экстренную медицинскую помощь на самом высоком уровне и способствовать успешным реанимационным процедурам.
Екатерина в пункте сбора гуманитарной помощи
"Это стоит больших усилий". На что решилась жена офицера из Омска
08:00
 
Надежные людиБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала