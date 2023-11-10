https://ria.ru/20231110/skoraya-1908566200.html

Белгородская митрополия передала на СВО бронированную машину скорой помощи

Белгородская митрополия передала на СВО бронированную машину скорой помощи - РИА Новости, 10.11.2023

Белгородская митрополия передала на СВО бронированную машину скорой помощи

Белгородская митрополия передала военнослужащим бронированную машину скорой помощи, перед отправкой в зону СВО митрополит Иоанн провел освящение автомобиля,... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T09:40

2023-11-10T09:40

2023-11-10T09:40

надежные люди

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Белгородская митрополия передала военнослужащим бронированную машину скорой помощи, перед отправкой в зону СВО митрополит Иоанн провел освящение автомобиля, сообщили в пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии. "Машина на базе "Нивы" класс "Б" позволит прибывать к бойцам в самые труднодоступные участки", - говорится в сообщении на сайте епархии. Уточняется, что перед отправкой автомобиля в зону СВО митрополит Иоанн совершил чин освящения. По данным пресс-службы, транспортное средство оснащено специальным оборудованием и обеспечена всеми необходимыми медикаментами и расходными материалами. Машина поможет доставлять раненых от палаточной реанимации до стационарного пункта пребывания, а также проводить все необходимые реанимационные действия. В епархии отметили, что в салоне машины установлены современные медицинские приборы, включая электрокардиограф и экран мониторинга для наблюдения за состоянием пациента, а также аппарат искусственной вентиляции легких. Всё это позволит медицинскому персоналу оказывать экстренную медицинскую помощь на самом высоком уровне и способствовать успешным реанимационным процедурам.

https://ria.ru/20231110/pomosch-1908491964.html

белгородская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область