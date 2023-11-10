https://ria.ru/20231110/skadovsk-1908610612.html

Украинские военные ударили с помощью HIMARS по херсонскому Скадовску

Украинские военные ударили с помощью HIMARS по херсонскому Скадовску - РИА Новости, 10.11.2023

Украинские военные ударили с помощью HIMARS по херсонскому Скадовску

Украинские войска минувшей ночью нанесли по Скадовску Херсонской области ракетный удар, предварительно, из HIMARS, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T12:07

2023-11-10T12:07

2023-11-10T15:07

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

владимир сальдо

скадовск

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью нанесли по Скадовску Херсонской области ракетный удар, предварительно, из HIMARS, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."Ночью враг совершил террористический обстрел гражданской инфраструктуры в Скадовске, по предварительным данным — хаймерсами. Три ракеты сбили воины ПВО, одна попала в пустующий дом в районе частной застройки. К счастью, пострадавших нет", — написал он.При ударе никто не пострадал.По словам Сальдо, владельцам дома причинен значительный материальный ущерб.Накануне утром ВСУ также атаковали Скадовск. При ракетном обстреле несколько человек погибли, еще 11 жителей госпитализировали в состоянии средней тяжести. Одну ракету сбили средства ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов и гражданский объект получили повреждения.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, продолжают удерживать ВСУ.

https://ria.ru/20231106/obstrel-1907737212.html

https://ria.ru/20231110/politika-1908435420.html

скадовск

херсонская область

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вооруженные силы украины, владимир сальдо, скадовск, херсонская область