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Украинские военные ударили с помощью HIMARS по херсонскому Скадовску - РИА Новости, 10.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 10.11.2023 (обновлено: 15:07 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/skadovsk-1908610612.html
Украинские военные ударили с помощью HIMARS по херсонскому Скадовску
Украинские военные ударили с помощью HIMARS по херсонскому Скадовску - РИА Новости, 10.11.2023
Украинские военные ударили с помощью HIMARS по херсонскому Скадовску
Украинские войска минувшей ночью нанесли по Скадовску Херсонской области ракетный удар, предварительно, из HIMARS, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T12:07
2023-11-10T15:07
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир сальдо
скадовск
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью нанесли по Скадовску Херсонской области ракетный удар, предварительно, из HIMARS, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.&quot;Ночью враг совершил террористический обстрел гражданской инфраструктуры в Скадовске, по предварительным данным — хаймерсами. Три ракеты сбили воины ПВО, одна попала в пустующий дом в районе частной застройки. К счастью, пострадавших нет&quot;, — написал он.При ударе никто не пострадал.По словам Сальдо, владельцам дома причинен значительный материальный ущерб.Накануне утром ВСУ также атаковали Скадовск. При ракетном обстреле несколько человек погибли, еще 11 жителей госпитализировали в состоянии средней тяжести. Одну ракету сбили средства ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов и гражданский объект получили повреждения.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, продолжают удерживать ВСУ.
https://ria.ru/20231106/obstrel-1907737212.html
https://ria.ru/20231110/politika-1908435420.html
скадовск
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вооруженные силы украины, владимир сальдо, скадовск, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо, Скадовск, Херсонская область
Украинские военные ударили с помощью HIMARS по херсонскому Скадовску

Сальдо: при ударе ВСУ по Скадовску из HIMARS никто не пострадал

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрела гражданской инфраструктуры в Скадовске Херсонской области
Последствия обстрела гражданской инфраструктуры в Скадовске Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрела гражданской инфраструктуры в Скадовске Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью нанесли по Скадовску Херсонской области ракетный удар, предварительно, из HIMARS, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«

"Ночью враг совершил террористический обстрел гражданской инфраструктуры в Скадовске, по предварительным данным — хаймерсами. Три ракеты сбили воины ПВО, одна попала в пустующий дом в районе частной застройки. К счастью, пострадавших нет", — написал он.

При ударе никто не пострадал.
По словам Сальдо, владельцам дома причинен значительный материальный ущерб.
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Накануне утром ВСУ также атаковали Скадовск. При ракетном обстреле несколько человек погибли, еще 11 жителей госпитализировали в состоянии средней тяжести. Одну ракету сбили средства ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов и гражданский объект получили повреждения.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, продолжают удерживать ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир СальдоСкадовскХерсонская область
 
 
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