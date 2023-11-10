https://ria.ru/20231110/samolet-1908565109.html
На борту пропавшего на Чукотке Ан-2 был сотрудник артели
На борту пропавшего на Чукотке Ан-2 был сотрудник артели - РИА Новости, 10.11.2023
На борту пропавшего на Чукотке Ан-2 был сотрудник артели
Сотрудник артели "Полярная" был на борту пропавшего на Чукотке Ан-2, сообщил РИА Новости представитель компании. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T09:38
2023-11-10T09:38
2023-11-10T09:38
происшествия
чукотка
певек
владислав кузнецов
ан-2
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя - РИА Новости. Сотрудник артели "Полярная" был на борту пропавшего на Чукотке Ан-2, сообщил РИА Новости представитель компании. Ранее в ГУМЧС РИА Новости рассказали, что самолет Ан-2, на борту которого три человека, перестал выходить на связь на Чукотке, на место последних координат отправились спасатели на вертолете, также вездеход и трэкол. Ан-2 принадлежит авиакомпании "Стриж Авиа", летел по маршруту Певек - Полярный – Певек. Глава Чукотки Владислав Кузнецов сообщил, что вертолет со спасателями, вылетевший на поиски самолёта Ан-2, отозван из-за непогоды. Из артелей "Полярный" и "Шахтер" выехали на поиски. В прокуратуре ранее сообщили, что Ан-2 перевозил груз из Певека в Полярный. "На борту был наш сотрудник - не из руководства, а также пилот и второй член экипажа. Самолет принадлежит не артели, это местная авиакомпания. Везли груз - продукты, запчасти для нужд артели. Директор артели также выехал на поиски самолета", - сказал собеседник. По его словам, несколько дней в районе шел снег, снежный покров очень высокий.
https://ria.ru/20231110/an-2-1908557693.html
https://ria.ru/20231104/samolet-1907453281.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чукотка, певек, владислав кузнецов, ан-2
Происшествия, Чукотка, Певек, Владислав Кузнецов, Ан-2
На борту пропавшего на Чукотке Ан-2 был сотрудник артели
На борту пропавшего Ан-2 на Чукотке был сотрудник артели "Полярная"