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"Сумасшедшие": в Германии жестко ответили на странную шутку Зеленского - РИА Новости, 10.11.2023
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08:59 10.11.2023 (обновлено: 11:29 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/rukovodstvo-1908559424.html
"Сумасшедшие": в Германии жестко ответили на странную шутку Зеленского
"Сумасшедшие": в Германии жестко ответили на странную шутку Зеленского - РИА Новости, 10.11.2023
"Сумасшедшие": в Германии жестко ответили на странную шутку Зеленского
Украинцы заплатили жизнью за некомпетентность своих политиков, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T08:59
2023-11-10T11:29
в мире
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Украинцы заплатили жизнью за некомпетентность своих политиков, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х, комментируя недавнее высказывание Владимира Зеленского.В своем выступлении по видеосвязи на конференции Reuters Next в Нью-Йорке глава республики заявил, что в свете конфликтов, разворачивающихся по всему миру, "планету лучше оставить собакам", а "люди сошли с ума"."Тут он прав. Если бы Украиной не управляли "сумасшедшие люди", сотни тысяч украинцев были бы живы", — подчеркнул предприниматель.На этой же конференции Владимир Зеленский заявил, что позиции определенных членов Республиканской партии США пугают украинцев.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка киевского режима ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Украиной возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Киеву, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231109/konflikt-1908455311.html
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в мире, украина, сша, германия, владимир зеленский, megaupload, евросоюз, nbc
В мире, Украина, США, Германия, Владимир Зеленский, Megaupload, Евросоюз, NBC
"Сумасшедшие": в Германии жестко ответили на странную шутку Зеленского

Немецкий бизнесмен Дотком: Украина стала жертвой некомпетентного руководства

© AP Photo / Manu FernandezПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Manu Fernandez
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Украинцы заплатили жизнью за некомпетентность своих политиков, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х, комментируя недавнее высказывание Владимира Зеленского.
В своем выступлении по видеосвязи на конференции Reuters Next в Нью-Йорке глава республики заявил, что в свете конфликтов, разворачивающихся по всему миру, "планету лучше оставить собакам", а "люди сошли с ума".
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"Тут он прав. Если бы Украиной не управляли "сумасшедшие люди", сотни тысяч украинцев были бы живы", — подчеркнул предприниматель.
На этой же конференции Владимир Зеленский заявил, что позиции определенных членов Республиканской партии США пугают украинцев.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка киевского режима ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Украиной возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Киеву, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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