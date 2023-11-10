https://ria.ru/20231110/rostovchanin-1908780599.html

Избившего администратора в компьютерном клубе ростовчанина взяли под стражу

Избившего администратора в компьютерном клубе ростовчанина взяли под стражу - РИА Новости, 10.11.2023

Избившего администратора в компьютерном клубе ростовчанина взяли под стражу

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Адаму Эльдарханову, участнику конфликта в одном из компьютерных... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T21:16

2023-11-10T21:16

2023-11-10T21:16

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя – РИА Новости. Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Адаму Эльдарханову, участнику конфликта в одном из компьютерных клубов города, который избил администратора заведения, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области. "Ворошиловским районным судом города Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Эльдарханову Адаму Шамсудиновичу, сроком до 6 января 2024 года", - говорится в сообщении. Ранее стало известно, что в одном из компьютерных клубов на улице Космонавтов в Ростове-на-Дону 29 октября произошел конфликт между посетителями и администратором клуба, который попросил группу людей покинуть помещение. После этого, 5 ноября, один из этой группы людей снова пришел в этот клуб, предположительно, с целью избить администратора. После словесной перепалки посетитель клуба нанес несколько сильных ударов по голове администратору компьютерного клуба и покинул заведение. Сотрудник компьютерного клуба получил телесные повреждения и был госпитализирован. Мужчина, избивший администратора в компьютерном клубе, был задержан в среду ростовскими полицейскими. "В отношении Эльдарханова возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия)", - уточняется в сообщении объединенной пресс-службы судов региона. В свою очередь глава СК РФ поручил организовать процессуальную проверку по факту избиения администратора компьютерного клуба и представить доклад о ходе ее проведения.

https://ria.ru/20231109/rebenok-1908505855.html

https://ria.ru/20231107/ubiystvo-1907922405.html

ростов-на-дону

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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)