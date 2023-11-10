https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html

Россия красиво накажет конфискаторов своих активов

Россия красиво накажет конфискаторов своих активов - РИА Новости, 10.11.2023

Россия красиво накажет конфискаторов своих активов

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США, несмотря на долгие метания, сомнения и сидение в шпагате на трех стульях, большинством голосов РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T08:00

2023-11-10T08:00

2023-11-10T08:09

россия

запад

аналитика

сша

украина

санкции в отношении россии

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Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США, несмотря на долгие метания, сомнения и сидение в шпагате на трех стульях, большинством голосов все же одобрил законопроект, предусматривающий использование замороженных российских активов для помощи Украине.В случае вступления закона в силу госсекретарь Соединенных Штатов совместно с Агентством США по международному развитию должны в течение 180 дней представить конгрессу "оценку наиболее насущных потребностей Украины в восстановлении, помощи в области безопасности и гуманитарной помощи", а "в случае необходимости право собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов <...> переходят к правительству Соединенных Штатов".Напомним, что после начала СВО коллективный Запад в нарушение всех их же собственных писаных и неписаных законов заморозил активы российских компаний и граждан на сумму порядка 300 миллиардов долларов и с прицелом на их конфискацию — то есть воровство.С этого момента начался лихорадочный поиск способов превратить кражу средь бела дня во что-то хотя бы отдаленно напоминающее законную процедуру, но очевидная и неприкрытая дикость ситуации смущала даже самые русофобские страны. Берлин, Париж и особенно Брюссель, в чьей юрисдикции оказался самый большой объем замороженных российских активов (более 180 миллиардов евро), сильно не хотели быть инициаторами грабежа и потом в одиночку нести все правовые и финансовые последствия. Европейский центральный банк предупреждал Еврокомиссию, что "такие действия могут ударить по репутации евро во всем мире и ослабить его позиции в качестве резервной валюты", Еврокомиссия, в свою очередь, признала, что "правовые барьеры слишком высоки", а "правительства стран Европы обеспокоены рисками для финансовых рынков от таких решений".Но если закрыть глаза и сговориться всем вместе (а сзади тебя подбадривают пинками США), то можно сделать вид, что все законно.Воры начали с малого: сперва Бельгия создала фонд в поддержку Украины, куда планирует передать 1,7 миллиарда евро налогов с прибыли, полученной за счет замороженных российских активов на территории страны в 2022-2024 годах. Теперь — решение конгресса США. Одновременно на встрече министров иностранных дел стран "Большой семерки" в Токио было объявлено, что "активы России в их юрисдикции будут заморожены до тех пор, пока Москва не согласится на выплату компенсаций Киеву за ущерб, нанесенный в ходе боевых действий". Поскольку этому не бывать и они об этом знают, то, по сути, было принято решение о внеправовой и бессудебной конфискации.Мнение российской стороны по поводу места западных стран в криминальной иерархии четко и прозрачно обозначил председатель Госдумы Вячеслав Володин: "Страны G7 совершили чистосердечное признание, что хотят своровать замороженные активы Российской Федерации", в связи с чем "у нашей страны возникают моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых больше, чем замороженных российских средств" (для справки: минимум в два раза больше).Россия многократно и на всех уровнях предупреждала западных гоп-стопников, что воровство активов нашей страны будет иметь самые серьезные последствия. Но, прекрасно зная, с кем мы имеем дело, руководство страны сразу начало прорабатывать ответные меры.И их час настал.Самым первым шагом будет обмен активов российских резидентов, замороженных на Западе (большей частью ценные бумаги), на активы западных резидентов, зеркальным образом замороженные в России. Пока речь идет об освобождении активов 3,5 миллиона российских граждан на сумму 1,5 триллиона рублей. Соответствующий указ был подписан президентом 8 ноября.В работе — другие шаги, в том числе, по словам Дмитрия Пескова, совершенно "незеркальные", то есть неожиданные и болезненные.Параллельно с этим вороватый Запад уже начал на своей шкуре ощущать последствия своего мошенничества. До недавнего времени главным активом Запада, прежде всего США, были не деньги, не золото, не месторождения и не что-то материальное — главным активом был имидж "тихой и надежной гавани" для международных капиталов, которым гарантирована защита.Теперь, по словам Володина, "США и их шестерки выстрелили себе в ногу".Занимательные примеры.На фоне новостей о грабеже доходность "самых надежных на планете" американских государственных облигаций, которые так любят иностранные инвесторы, на 20 октября 2023-го по сравнению с прошлым годом упала на 42 процента.Крупнейший в мире норвежский суверенный фонд благосостояния с объемом активов 1,4 триллиона долларов сообщил об убытке в третьем квартале 2023 года на 33,8 миллиарда, что произошло во многом из-за падения интереса к западным акциям осторожных зарубежных инвесторов, которые боятся аналогичных конфискаций.Элитная недвижимость в Лондоне, которая десятилетиями привлекала инвесторов со всего мира, стремительно теряет свои позиции, а ее место в мире начинает занимать недвижимость в Дубае и (сюрприз!) Сочи.Что, собственно, и требовалось доказать, а дальше будет только хуже.Воровство российских активов — это бесславный конец сиропных мифов о Западе "как безопасной гавани", "неприкосновенности частной собственности" и "невидимой руке рынка".США и их вассалы в своем исступленном желании нанести вред России своими руками разрушили свой прогнивший мирок, и у нас есть только один путь — строить мир новый.

https://ria.ru/20231109/aktivy-1908483697.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231108/aktivy-1908212935.html

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россия, запад, аналитика, сша, украина, санкции в отношении россии