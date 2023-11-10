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В Кремле оценили резолюцию ЕП по въезду в ЕС авто с российскими номерами - РИА Новости, 10.11.2023
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Туризм
 
13:34 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/rezolyutsiya-1908647784.html
В Кремле оценили резолюцию ЕП по въезду в ЕС авто с российскими номерами
В Кремле оценили резолюцию ЕП по въезду в ЕС авто с российскими номерами - РИА Новости, 10.11.2023
В Кремле оценили резолюцию ЕП по въезду в ЕС авто с российскими номерами
В Кремле не преувеличивают значение резолюции Европарламента с призывом отменить запрет на въезд в ЕС машин с российскими номерами, заявил журналистам... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:34
2023-11-10T13:34
туризм
дмитрий песков
евросоюз
европарламент
новости - туризм
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Кремле не преувеличивают значение резолюции Европарламента с призывом отменить запрет на въезд в ЕС машин с российскими номерами, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Европейский парламент, все последние годы выступавший за ужесточение антироссийских санкций ЕС, в принятой на пленарной сессии в четверг резолюции по эффективности санкций против России усомнился в их эффективности. Депутаты призвали Совет ЕС и Еврокомиссию как можно скорее изменить эту ситуацию, а также "повысить профессионализм" в процессе введения персональных ограничений, заявив, что действующий порядок "компрометирует репутацию санкционного режима". "Дискредитацией целей санкций" назвали в ЕП и выданную ранее рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта граждан РФ в Евросоюз. "Я бы не преувеличивал значение этой резолюции для нас. Это ни то ни другое", - сказал Песков, отвечая на вопрос, является ли эта резолюция для России шагом к лучшему или к худшему.
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дмитрий песков, евросоюз, европарламент, новости - туризм
Туризм, Дмитрий Песков, Евросоюз, Европарламент, Новости - Туризм
В Кремле оценили резолюцию ЕП по въезду в ЕС авто с российскими номерами

Песков: Кремль не преувеличивает значение резолюции ЕП по въезду авто из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Кремле не преувеличивают значение резолюции Европарламента с призывом отменить запрет на въезд в ЕС машин с российскими номерами, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Европейский парламент, все последние годы выступавший за ужесточение антироссийских санкций ЕС, в принятой на пленарной сессии в четверг резолюции по эффективности санкций против России усомнился в их эффективности. Депутаты призвали Совет ЕС и Еврокомиссию как можно скорее изменить эту ситуацию, а также "повысить профессионализм" в процессе введения персональных ограничений, заявив, что действующий порядок "компрометирует репутацию санкционного режима". "Дискредитацией целей санкций" назвали в ЕП и выданную ранее рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта граждан РФ в Евросоюз.
"Я бы не преувеличивал значение этой резолюции для нас. Это ни то ни другое", - сказал Песков, отвечая на вопрос, является ли эта резолюция для России шагом к лучшему или к худшему.
Какие страны запретили въезд автомобилей с российскими номерамиКакие страны запретили въезд автомобилей с российскими номерами
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