https://ria.ru/20231110/rezolyutsiya-1908647784.html

В Кремле оценили резолюцию ЕП по въезду в ЕС авто с российскими номерами

В Кремле оценили резолюцию ЕП по въезду в ЕС авто с российскими номерами - РИА Новости, 10.11.2023

В Кремле оценили резолюцию ЕП по въезду в ЕС авто с российскими номерами

В Кремле не преувеличивают значение резолюции Европарламента с призывом отменить запрет на въезд в ЕС машин с российскими номерами, заявил журналистам... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T13:34

2023-11-10T13:34

2023-11-10T13:34

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дмитрий песков

евросоюз

европарламент

новости - туризм

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Кремле не преувеличивают значение резолюции Европарламента с призывом отменить запрет на въезд в ЕС машин с российскими номерами, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Европейский парламент, все последние годы выступавший за ужесточение антироссийских санкций ЕС, в принятой на пленарной сессии в четверг резолюции по эффективности санкций против России усомнился в их эффективности. Депутаты призвали Совет ЕС и Еврокомиссию как можно скорее изменить эту ситуацию, а также "повысить профессионализм" в процессе введения персональных ограничений, заявив, что действующий порядок "компрометирует репутацию санкционного режима". "Дискредитацией целей санкций" назвали в ЕП и выданную ранее рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта граждан РФ в Евросоюз. "Я бы не преувеличивал значение этой резолюции для нас. Это ни то ни другое", - сказал Песков, отвечая на вопрос, является ли эта резолюция для России шагом к лучшему или к худшему.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, евросоюз, европарламент, новости - туризм