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В Красноярске и Минусинске ввели режим "черного неба"
В Красноярске и Минусинске ввели режим "черного неба" - РИА Новости, 10.11.2023
В Красноярске и Минусинске ввели режим "черного неба"
Режим "черного неба" объявлен с вечера пятницы до понедельника в Красноярске и Минусинске на юге Красноярского края, сообщает региональный главк... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T12:06
2023-11-10T12:06
2023-11-10T12:06
красноярск
минусинск
красноярский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 10 ноя - РИА Новости. Режим "черного неба" объявлен с вечера пятницы до понедельника в Красноярске и Минусинске на юге Красноярского края, сообщает региональный главк Роспотребнадзора. "С 19.00 (14.00 мск) сегодняшнего дня Среднесибирским УГМС введен режим НМУ (неблагоприятных метеоусловий – ред.) в двух городах края, который продлится: в Красноярске - до 7.00 утра 13 ноября. В Минусинске - до 19.00 часов 13 ноября", - говорится в сообщении. В связи с введенным режимом Роспотребнадзор усилил мониторинг атмосферного воздуха на территории этих городов. "Черное небо" периодически объявляют в Красноярске и в других городах края. Это наименование режима, который вводится при возникновении метеорологических условий, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере. Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.
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красноярск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярск, минусинск, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Красноярск, Минусинск, Красноярский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
В Красноярске и Минусинске ввели режим "черного неба"
В Красноярске и Минусинске ввели режим "черного неба" из-за погодных условий
КРАСНОЯРСК, 10 ноя - РИА Новости. Режим "черного неба" объявлен с вечера пятницы до понедельника в Красноярске и Минусинске на юге Красноярского края, сообщает региональный главк Роспотребнадзора.
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"С 19.00 (14.00 мск) сегодняшнего дня Среднесибирским УГМС введен режим НМУ (неблагоприятных метеоусловий – ред.) в двух городах края, который продлится: в Красноярске - до 7.00 утра 13 ноября. В Минусинске - до 19.00 часов 13 ноября", - говорится в сообщении.
В связи с введенным режимом Роспотребнадзор усилил мониторинг атмосферного воздуха на территории этих городов.
"Черное небо" периодически объявляют в Красноярске и в других городах края. Это наименование режима, который вводится при возникновении метеорологических условий, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере.
Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.
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