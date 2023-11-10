https://ria.ru/20231110/rezhim-1908610362.html

В Красноярске и Минусинске ввели режим "черного неба"

В Красноярске и Минусинске ввели режим "черного неба" - РИА Новости, 10.11.2023

В Красноярске и Минусинске ввели режим "черного неба"

Режим "черного неба" объявлен с вечера пятницы до понедельника в Красноярске и Минусинске на юге Красноярского края, сообщает региональный главк... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T12:06

2023-11-10T12:06

2023-11-10T12:06

красноярск

минусинск

красноярский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98927/65/989276594_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_b654687a518e3c69791c47fb0e390a45.jpg

КРАСНОЯРСК, 10 ноя - РИА Новости. Режим "черного неба" объявлен с вечера пятницы до понедельника в Красноярске и Минусинске на юге Красноярского края, сообщает региональный главк Роспотребнадзора. "С 19.00 (14.00 мск) сегодняшнего дня Среднесибирским УГМС введен режим НМУ (неблагоприятных метеоусловий – ред.) в двух городах края, который продлится: в Красноярске - до 7.00 утра 13 ноября. В Минусинске - до 19.00 часов 13 ноября", - говорится в сообщении. В связи с введенным режимом Роспотребнадзор усилил мониторинг атмосферного воздуха на территории этих городов. "Черное небо" периодически объявляют в Красноярске и в других городах края. Это наименование режима, который вводится при возникновении метеорологических условий, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере. Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.

https://ria.ru/20231110/pogoda-1908555861.html

красноярск

минусинск

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

красноярск, минусинск, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия