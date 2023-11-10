https://ria.ru/20231110/reys-1908743995.html

Более 570 участников СВО поучаствуют в рейсе "Время героев" в Подмосковье

Более 570 участников СВО поучаствуют в рейсе "Время героев" в Подмосковье - РИА Новости, 10.11.2023

Более 570 участников СВО поучаствуют в рейсе "Время героев" в Подмосковье

Более 570 участников специальной военной операции (СВО), члены их семей отправятся в парк "Патриот" на автобусах рейса "Время героев", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T17:55

2023-11-10T17:55

2023-11-10T17:55

специальная военная операция на украине

россия

москва

патриот

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Более 570 участников специальной военной операции (СВО), члены их семей отправятся в парк "Патриот" на автобусах рейса "Время героев", сообщили в Минобороны России. "Всероссийский проект Министерства обороны Российской Федерации "Своих не бросаем!" совместно с программой "Больше, чем путешествие" Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) доставит более 570 участников агитационной акции в парк "Патриот". На этот раз в путешествие в Подмосковье отправятся военнослужащие, получившие ранения и прошедшие реабилитацию, а также члены их семей и семей военнослужащих, погибших в ходе выполнения задач СВО из Москвы и Московской области", - сообщили там. В министерстве отметили, что с 10 по 13 ноября пассажиры ознакомятся с достопримечательностями парка, а также с Музейным комплексом "Дорога памяти" и Главным храмом ВС РФ. "Участники акции увидят военную технику всех видов и родов войск, в том числе редкие и единичные экземпляры, посетят площадки для тактических игр, веревочный городок, полосу препятствий и многое другое", - добавили там. Отмечается, что для детей в парке "Патриот" подготовлена спецпрограмма. Ребята узнают, как создавать комиксы на военно-патриотические темы и примут участие в мастер-классах по рисованию", говорится в сообщении. Все участники спецрейсов, добавили в Минобороны, будут размещены в отеле ПСБ "Патриот", расположенном в пешей доступности от ключевых достопримечательностей парка. Рейс "Время героев" проходит в рамках всероссийского проекта Министерства обороны РФ "Своих не бросаем!" совместно с программой "Больше, чем путешествие" Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Цель программы "Своих не бросаем!" - оказать социальную поддержку военнослужащим, получившим ранения в ходе выполнения задач СВО, а также членам их семей.

https://ria.ru/20231110/noski-1908741908.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, патриот, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество, московская область (подмосковье)