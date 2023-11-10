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Более 570 участников СВО поучаствуют в рейсе "Время героев" в Подмосковье - РИА Новости, 10.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:55 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/reys-1908743995.html
Более 570 участников СВО поучаствуют в рейсе "Время героев" в Подмосковье
Более 570 участников СВО поучаствуют в рейсе "Время героев" в Подмосковье - РИА Новости, 10.11.2023
Более 570 участников СВО поучаствуют в рейсе "Время героев" в Подмосковье
Более 570 участников специальной военной операции (СВО), члены их семей отправятся в парк "Патриот" на автобусах рейса "Время героев", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T17:55
2023-11-10T17:55
специальная военная операция на украине
россия
москва
патриот
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Более 570 участников специальной военной операции (СВО), члены их семей отправятся в парк "Патриот" на автобусах рейса "Время героев", сообщили в Минобороны России. "Всероссийский проект Министерства обороны Российской Федерации "Своих не бросаем!" совместно с программой "Больше, чем путешествие" Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) доставит более 570 участников агитационной акции в парк "Патриот". На этот раз в путешествие в Подмосковье отправятся военнослужащие, получившие ранения и прошедшие реабилитацию, а также члены их семей и семей военнослужащих, погибших в ходе выполнения задач СВО из Москвы и Московской области", - сообщили там. В министерстве отметили, что с 10 по 13 ноября пассажиры ознакомятся с достопримечательностями парка, а также с Музейным комплексом "Дорога памяти" и Главным храмом ВС РФ. "Участники акции увидят военную технику всех видов и родов войск, в том числе редкие и единичные экземпляры, посетят площадки для тактических игр, веревочный городок, полосу препятствий и многое другое", - добавили там. Отмечается, что для детей в парке "Патриот" подготовлена спецпрограмма. Ребята узнают, как создавать комиксы на военно-патриотические темы и примут участие в мастер-классах по рисованию", говорится в сообщении. Все участники спецрейсов, добавили в Минобороны, будут размещены в отеле ПСБ "Патриот", расположенном в пешей доступности от ключевых достопримечательностей парка. Рейс "Время героев" проходит в рамках всероссийского проекта Министерства обороны РФ "Своих не бросаем!" совместно с программой "Больше, чем путешествие" Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Цель программы "Своих не бросаем!" - оказать социальную поддержку военнослужащим, получившим ранения в ходе выполнения задач СВО, а также членам их семей.
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россия
москва
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россия, москва, патриот, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Патриот, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Общество, Московская область (Подмосковье)
Более 570 участников СВО поучаствуют в рейсе "Время героев" в Подмосковье

Более 570 участников СВО отправятся в парк "Патриот" на рейсе "Время героев"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВоенно-патриотический парк "Патриот"
Военно-патриотический парк Патриот - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Военно-патриотический парк "Патриот". Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Более 570 участников специальной военной операции (СВО), члены их семей отправятся в парк "Патриот" на автобусах рейса "Время героев", сообщили в Минобороны России.
"Всероссийский проект Министерства обороны Российской Федерации "Своих не бросаем!" совместно с программой "Больше, чем путешествие" Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) доставит более 570 участников агитационной акции в парк "Патриот". На этот раз в путешествие в Подмосковье отправятся военнослужащие, получившие ранения и прошедшие реабилитацию, а также члены их семей и семей военнослужащих, погибших в ходе выполнения задач СВО из Москвы и Московской области", - сообщили там.
В министерстве отметили, что с 10 по 13 ноября пассажиры ознакомятся с достопримечательностями парка, а также с Музейным комплексом "Дорога памяти" и Главным храмом ВС РФ. "Участники акции увидят военную технику всех видов и родов войск, в том числе редкие и единичные экземпляры, посетят площадки для тактических игр, веревочный городок, полосу препятствий и многое другое", - добавили там.
Отмечается, что для детей в парке "Патриот" подготовлена спецпрограмма. Ребята узнают, как создавать комиксы на военно-патриотические темы и примут участие в мастер-классах по рисованию", говорится в сообщении. Все участники спецрейсов, добавили в Минобороны, будут размещены в отеле ПСБ "Патриот", расположенном в пешей доступности от ключевых достопримечательностей парка.
Рейс "Время героев" проходит в рамках всероссийского проекта Министерства обороны РФ "Своих не бросаем!" совместно с программой "Больше, чем путешествие" Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Цель программы "Своих не бросаем!" - оказать социальную поддержку военнослужащим, получившим ранения в ходе выполнения задач СВО, а также членам их семей.
Пенсионер МВД из Калужской области вяжет носки бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Пенсионер МВД России из Калужской области вяжет носки для участников СВО
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваПатриотФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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