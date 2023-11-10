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Израильская армия заявила, что провела рейд в офисе брата лидера ХАМАС

Израильская армия заявила, что провела рейд в офисе брата лидера ХАМАС - РИА Новости, 10.11.2023

Израильская армия заявила, что провела рейд в офисе брата лидера ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что за прошедшие сутки во время рейдов в секторе Газа ликвидировала почти 30 бойцов палестинского... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T13:43

2023-11-10T13:43

2023-11-10T14:08

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что за прошедшие сутки во время рейдов в секторе Газа ликвидировала почти 30 бойцов палестинского движения ХАМАС и провела рейд в офисе брата главы политбюро движения в секторе Газа."За прошедшие сутки солдаты ЦАХАЛ из седьмой бригады провели рейды на военном посту ХАМАС и тренировочном комплексе, расположенных в сердце гражданских районов сектора Газа… Во время рейда военнослужащие ликвидировали примерно 30 террористов. Помимо этого, солдаты провели рейд в офисе Мухаммада Синвара, брата лидера ХАМАС Яхьи Синвара", - говорится в сообщении армии.По сообщениям ЦАХАЛ, в офисе Синвара солдаты обнаружили военную документацию. Помимо этого, во время рейдов израильские военнослужащие изъяли вооружение, боеприпасы, карты и средства связи ХАМАС.Израильские войска заявили, что обнаружили пусковую установку, используемую для запуска ракет по Израилю, несколько минометов, техническое оборудование и документы с разведданными, используемые ХАМАС.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль