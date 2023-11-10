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Израильская армия заявила, что провела рейд в офисе брата лидера ХАМАС - РИА Новости, 10.11.2023
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13:43 10.11.2023 (обновлено: 14:08 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/reyd-1908651603.html
Израильская армия заявила, что провела рейд в офисе брата лидера ХАМАС
Израильская армия заявила, что провела рейд в офисе брата лидера ХАМАС - РИА Новости, 10.11.2023
Израильская армия заявила, что провела рейд в офисе брата лидера ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что за прошедшие сутки во время рейдов в секторе Газа ликвидировала почти 30 бойцов палестинского... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:43
2023-11-10T14:08
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что за прошедшие сутки во время рейдов в секторе Газа ликвидировала почти 30 бойцов палестинского движения ХАМАС и провела рейд в офисе брата главы политбюро движения в секторе Газа."За прошедшие сутки солдаты ЦАХАЛ из седьмой бригады провели рейды на военном посту ХАМАС и тренировочном комплексе, расположенных в сердце гражданских районов сектора Газа… Во время рейда военнослужащие ликвидировали примерно 30 террористов. Помимо этого, солдаты провели рейд в офисе Мухаммада Синвара, брата лидера ХАМАС Яхьи Синвара", - говорится в сообщении армии.По сообщениям ЦАХАЛ, в офисе Синвара солдаты обнаружили военную документацию. Помимо этого, во время рейдов израильские военнослужащие изъяли вооружение, боеприпасы, карты и средства связи ХАМАС.Израильские войска заявили, что обнаружили пусковую установку, используемую для запуска ракет по Израилю, несколько минометов, техническое оборудование и документы с разведданными, используемые ХАМАС.
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
Израильская армия заявила, что провела рейд в офисе брата лидера ХАМАС

ЦАХАЛ ликвидировал почти 30 бойцов и провел рейд в офисе брата лидера ХАМАС

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные на территории сектора Газа
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные на территории сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что за прошедшие сутки во время рейдов в секторе Газа ликвидировала почти 30 бойцов палестинского движения ХАМАС и провела рейд в офисе брата главы политбюро движения в секторе Газа.
"За прошедшие сутки солдаты ЦАХАЛ из седьмой бригады провели рейды на военном посту ХАМАС и тренировочном комплексе, расположенных в сердце гражданских районов сектора Газа… Во время рейда военнослужащие ликвидировали примерно 30 террористов. Помимо этого, солдаты провели рейд в офисе Мухаммада Синвара, брата лидера ХАМАС Яхьи Синвара", - говорится в сообщении армии.
По сообщениям ЦАХАЛ, в офисе Синвара солдаты обнаружили военную документацию. Помимо этого, во время рейдов израильские военнослужащие изъяли вооружение, боеприпасы, карты и средства связи ХАМАС.
Израильские войска заявили, что обнаружили пусковую установку, используемую для запуска ракет по Израилю, несколько минометов, техническое оборудование и документы с разведданными, используемые ХАМАС.
 
В миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
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